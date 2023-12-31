الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

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مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

عبور 16 شاحنة إغاثية سعودية منفذ رفح الحدودي إلى قطاع غزة

شاحنات سعودية
شاحنات إغاثية سعودية
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عبرت أمس الأول 16 شاحنة إغاثية سعودية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.اضافة اعلان

حملة الإغاثة السعودية لأهالي غزة


وتأتي هذه الشاحنات الإغاثية ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

 يذكر أن مجموع الشاحنات الإغاثية السعودية التي عبرت منفذ رفح الحدودي حتى الآن 172 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة.

المملكة ودعم الشعب الفلسطيني


 يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وخلال الأسبوع الماضي، شهد معبر رفح المصري الحدودي، عبور شاحنات وقوافل المملكة تحمل مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة.

عبور 11 شاحنة سعودية معبر رفح إلى غزة


وحسب "الإخبارية"، فقد تحركت 11 شاحنة إلى القطاع، فيما تنتظر المئات من الشاحنات الأخرى المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام المعبر استعدادًا لعبورها.

يأتي هذا بعد عبور مجموعة جديدة من القوافل الإغاثية السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وتستهدف هذه القوافل المحاصرين في شمال القطاع منذ بداية الأزمة.

وقبل أيام، عبَر منفذ رفح الحدودي 14 سيارة إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى قطاع غزة، من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها للقطاع تباعًا.

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