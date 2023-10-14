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صحيفة تواصل الالكترونية

بهذه الدولة.. العثور على دبلوماسي روسي رفيع ميتاً

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أرشيفية
أ أ
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أفادت وسائل إعلام روسية بالعثور على الدبلوماسي الروسي نيكولاي كوبرينيتس، رئيس إدارة التعاون الأوروبي ميتاً في أحد فنادق إسطنبول.اضافة اعلان

استقالة دبلوماسي روسي احتجاجا على غزو أوكرانيا

يأتي هذا بعد تصريحات لـ "الكرملين" تعليقًا على استقالة دبلوماسي روسي احتجاجا على غزو أوكرانيا.

تصريحات أغضبت الاتحاد الأوروبي

وقبل أشهر، أعلن مدير إدارة التعاون لعموم أوروبا بوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كوبرينيتس في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء: "لن نتجه لخسارة دورنا البناء في تسوية النزاعات في منطقة ما بعد الاتحاد السوفييتي.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن التسوية السياسية لعدد من الأزمات في منطقة ما بعد الاتحاد السوفييتي "قد وصلت إلى طريق مسدود"، لا سيما بسبب سياسات المواجهة التي تنتهجها بروكسل تجاه موسكو.

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