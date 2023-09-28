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صحيفة تواصل الالكترونية

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السيول اجتاحت المدن.. شوارع إسطنبول تتحول إلى بحيرات

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السيول
أ أ
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أظهر مقطع فيديو تعرض مدينة اسطنبول في تركيا لأمطار غزيرة حيث أصبحت الشوارع أشبه بالبحر.


السيول تغمر الشوارع:


وغمرت السيول الشوارع في عدة مناطق بمدينة اسطنبول في تركيا، إثر تساقط الأمطار الغزيرة، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك الشديد.اضافة اعلان

تحذير من استمرار تساقط الأمطار:


السلطات التركية الرسمية من جانبها، حذرت من استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى صباح يوم غدٍ الجمعة.

وطالبت السلطات، السكان في المدينة، بتوخي الحذر الشديد من السيول والأمطار الغزيرة التي ستحدث.

يشار إلى أنه أعلن في اليونان عن إنقاذ مئات الأشخاص من الفيضانات التي اجتاحت البلاد الليل الماضي وصباح اليوم الخميس، جراء عاصفة جديدة بعد أسابيع على فيضانات خلفت 17 قتيلا.

في سياق متصل، أصدرت القنصلية العامة للمملكة لدى جمهورية تركيا في إسطنبول، تنبيهًا مهمًا بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول اليوم الخميس.

تحذير الأرصاد الجوية التركية

وقالت القنصلية عبر حسابها في "إكس": أصدرت الأرصاد الجوية التركية تحذيرًا بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول اليوم الخميس".

الالتزام بالتعليمات المحلية

وأوصت القنصلية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك، وأكدت أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية.

وسائل الاتصال بالقنصلية

وطالبت القنصلية من المواطنين في حالات الطوارئ الاتصال من خلال الوسائل التالية:
هاتف شئون المواطنين للطوارئ على مدار الساعة 00905309552120، والبريد الإلكتروني: [email protected]

سفير جديد للمملكة في تركيا

وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، قد تسلم أمس في المجمع الرئاسي، نسخة من أوراق اعتماد فهد بن أسعد بن عبد الكريم أبو النصر السفير السعودي الجديد لدى تركيا.

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