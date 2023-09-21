تصعيد جديد.. البيت الأبيض يعلن قرار بايدن حول تزويد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمس"

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أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر عدم تزويد قوات كييف بصواريخ "أتاكمس" حاليا، وتزويدها بقدرات "كبيرة" للدفاع الجوي، بحسب قوله. اضافة اعلان





صواريخ "أتاكمس"



إدارة بايدن



وأكد جيك ساليفان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي "قرر أنه لن يزود (كييف) بصواريخ " ATACMS"، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلا".وقال ساليفان إن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا بقدرات "كبيرة" للدفاع الجوي، ولكن جو بايدن لا يرغب في المرحلة الراهنة بتزويد كييف بصواريخ "أتاكمس" البعيدة المدى، والتي يطالب بها الرئيس فلاديمير زيلينكسي الموجود في واشنطن.ويوم أمس، ذكرت صحيفة "فورين بوليسي" أن جميع الدوائر الأمريكية وافقت على تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS بعيدة المدى، إلا أن القرار النهائي بهذا الصدد يعتمد على الرئيس جو بايدن.ونقلت قناة ABC News في وقت سابق أيضا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة بايدن تميل إلى إرسال صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا.تحريض يؤجج الأزمةبدورها، تؤكد روسيا أن إمداد "الناتو" أوكرانيا بالأسلحة "لعب بالنار" وتحريض يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى حرب نووية لا تحمد عقباها.كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بحرقها فور وصولها إلى أوكرانيا أو ظهورها في ساحات القتال، كما حرقت الدبابات والمدرعات الغربية التي عوّلت كييف عليها كثيرا.