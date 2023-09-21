الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تصعيد جديد.. البيت الأبيض يعلن قرار بايدن حول تزويد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمس"

بايدن
بايدن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر عدم تزويد قوات كييف بصواريخ "أتاكمس" حاليا، وتزويدها بقدرات "كبيرة" للدفاع الجوي، بحسب قوله.اضافة اعلان

صواريخ "أتاكمس"

وأكد جيك ساليفان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي "قرر أنه لن يزود (كييف) بصواريخ " ATACMS"، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلا".

وقال ساليفان إن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا بقدرات "كبيرة" للدفاع الجوي، ولكن جو بايدن لا يرغب في المرحلة الراهنة بتزويد كييف بصواريخ "أتاكمس" البعيدة المدى، والتي يطالب بها الرئيس فلاديمير زيلينكسي الموجود في واشنطن.

ويوم أمس، ذكرت صحيفة "فورين بوليسي" أن جميع الدوائر الأمريكية وافقت على تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS بعيدة المدى، إلا أن القرار النهائي بهذا الصدد يعتمد على الرئيس جو بايدن.

إدارة بايدن

ونقلت قناة ABC News في وقت سابق أيضا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة بايدن تميل إلى إرسال صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا.


تحريض يؤجج الأزمة
بدورها، تؤكد روسيا أن إمداد "الناتو" أوكرانيا بالأسلحة "لعب بالنار" وتحريض يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى حرب نووية لا تحمد عقباها.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بحرقها فور وصولها إلى أوكرانيا أو ظهورها في ساحات القتال، كما حرقت الدبابات والمدرعات الغربية التي عوّلت كييف عليها كثيرا.

اقرأ أيضا

2023-09-21_21-49-33
9:43 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

اليمن.. سقوط خلية "العمليات الإيذائية" التابعة لمليشيا الحوثي

نقل الموتى
9:07 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

مشهد تنفطر له القلوب.. نقل موتى زلزال المغرب المدمر عبر الدواب

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
8:26 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

وزير الخارجية: المجتمع الدولي يواجه تحديات مشتركة تحتّم العمل الجماعي لمواجهتها

تلوث الهواء
6:40 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

1400 محطة مراقبة أرضية تؤكد: أوروبا في انتظار كارثة غير مسبوقة (تفاصيل)

اقرأ أيضا

هجوم إلكتروني على أنظمة محكمة جرائم الحرب بالجنائية الدولية

المغرب يرصد نحو 12 مليار دولار لإعادة الإعمار عقب الزلزال

لأول مرة في التاريخ.. ملك بريطانيا يخطب في مجلس الشيوخ الفرنسي

فلسطين.. حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

"كنتُ أشعر أنني أزيل جزءًا مني".. ذكريات مؤلمة لمسلمات فرنسا عن حظر العباءة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

بوتين 9:15 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

بشكل مفاجيء.. اختفاء كبير"أطباء بوتين" بعد فضيحة كبرى

نجل بايدن 9:55 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

فضائح عديدة تلاحقه.. 10 سنوات في انتظار نجل بايدن

محطة زابوريجيا 5:32 م السبت، 09 سبتمبر 2023

تحذير خطير.. محطة زابوريجيا مهددة نووياً

كوريا الشمالية والصين 10:36 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

صدمة لأمريكا.. وفد صيني رفيع المستوى يزور كوريا الشمالية لهذا الغرض

اقرأ أيضا

5532626 2
8:58 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

بولندا تُعلن توقفها عن دعم أوكرانيا بالأسلحة.. والسبب مفاجأة

320d8030-57a5-11ee-8125-4f96df287271
8:05 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

إجلاء 5 آلاف مدني من 3 مناطق في إقليم ناجورنو كراباخ

زلزال المغرب 14
4:03 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

المغرب يخصص 12 مليار دولار للتعافي من الزلزال

000_9PN7HA
1:23 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

لبنان .. سيارة سوداء تقتحم مقر السفارة الأمريكية ببيروت وتطلق النار على البوابات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الاحوال المدنية
9:53 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

الأحوال المدنية تنفي الإعلان عن وظائف وتوجه رسالة للمستفيدين

Capto_Capture 2023-09-21_09-46-22_PM
9:51 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

شاب سوري"عامل باليومية" لـ 9 سنوات.. يعود لدراسته ويلتحق بكلية الطب (تفاصيل مؤثرة)

الطقس - الرياض - سحب - امطار
9:26 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

تنتهي الجمعة.. الأرصاد ينبه والدفاع المدني يحذر سكان الرياض

أهم 10
8:51 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أهم 10.. بشرى سارة لسكان جدة وتحذير عاجل من الأرصاد

أمطار المملكة 17
8:06 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

توقعات بتقلبات جوية ملموسة على المملكة في هذا الموعد

حساب المواطن
7:20 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

عند حذفه بالخطأ.. بهذه الطريقة يمكنك استرجاع حساب المواطن