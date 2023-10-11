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صحيفة تواصل الالكترونية

بمباشرة من وزير الداخلية الكويتي.. سقوط عصابة خماسية تدير مصنعا لأم الخبائث

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الكويت
أ أ
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واصلت وزارة الداخلية الكويتية توجيه ضرباتها لتجار المخدرات والخمور والسموم ومروجيها في البلاد، بتعليمات مباسرة من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.اضافة اعلان

قطاع الامن الجنائي:


وفي إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار وضبط أي سلوكيات مخالفة للقانون، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القاء القبض على تشكيل إجرامي مكون من 5 متهمين يديرون مصنعاً للخمور المحلية في مخيم بمنطقة بر الرحية.

وزارة الداخلية:

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه بتفتيش الموقع تم العثور على 10 آلاف زجاجة خمر مستوردة و103 براميل يحتوي على خمور محلية الصنع، والمعدات المستخدمة بعملية التصنيع، وجرى إحالة المتهمين لجهة الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

حيلة ماكرة:


في وقت سابق، وثق مقطع فيديو محاولة تهريب 2 كلجم من المواد المخدرة "شبو" عبر طرد بريدي في الكويت.

وعن طريقة حيلة ماكرة لجأ إليها "آسيوي"، حاول تهريب المخدرات في "أباجورة" وخبأ بداخلها الشحنة.

واشتبه رجال التفتيش في الطرد البريدي وقاموا بتفتيشه جيدا ليتفاجأوا بتلك الكمية من مخدر الشبو.

وفيما يبدو أن الرجل الآسيوي (المهرب) حاول خداع رجال التفتيش الذين كانوا على يقظة تامة وتمكنوا من إحباط خطته.



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