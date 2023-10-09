الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

وزير النفط الكويتي يكشف أولى الخطوات بشأن البنية التحتية لحقل الدرة

1ش1ش-1696849174239_large
حقل الدرة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قال وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت الدكتور سعد البراك، إن بلاده ستجهز البنية التحتية لحقل الدرة البحري. اضافة اعلان

انبعاثات كربونية:


وأوضح "البراك" في كلمته حول التوجهات الإستراتيجية المحدثة للمؤسسة حتى عام 2040 أن الحقل يعد أحد أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة.

وأشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050.

وأضاف: "إن القطاع يعتبر عصب الاقتصاد الوطني، فقد ساهم القطاع النفطي ببناء الدولة الحديثة منذ تصدير أول شحنة نفط في عام 1946 وإلى يومنا هذا من خلال تضافر الجهود بسواعد كوادرنا الوطنية والمتمثلة بالعاملين والعاملات في القطاع النفطي".

الاقتصاد الوطني:


وتابع: "لا يخفى عليكم حجم التحديات التي تواجه الكويت في سبيل تنويع مصادر الدخل واستدامة الاقتصاد الوطني، من خلال نمو وتطوير الصناعة النفطية بالرغم من التحديات الوجودية التي يسببها التغير المناخي".

وأشار إلى أن الكويت ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية ما زالت ملتزمة بالاستثمار في القطاع النفطي الكويتي لنموه ولاستمرار الكويت في أداء دورها العالمي تجاه زبائنها نحو العالم.

وأضاف: "من جهة أخرى، يشهد عالمنا تحولاً هاماً نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وهو تحول يتطلب رؤية إستراتيجية طويلة المدى، حيث أننا ندرك أهمية النفط كمورد إستراتيجي، ولكننا أيضاً نعمل بجهد للمضي قدما في تحول الطاقة والاستثمار في الكوادر الوطنية والتكنولوجيا الجديدة".

التوجهات الإستراتيجية


وذكر البراك أنه من هذا المنطلق وتماشياً مع برنامج عمل الحكومة لعام 2023-2027 وخطة التنمية الوطنية للبلاد، ندشن اليوم انطلاق توجهات المؤسسة البترول الكويتية الإستراتيجية لغاية عام 2040 وانطلاق خريطة الطريق لتحقيق الوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية في عام 2050، والتي تعد أهم محاور نجاح برنامج عمل الحكومة فيما يخص النفط والغاز.

ولفت إلى  أنه سيتم خلال هذا المؤتمر تسليط الضوء على أهم مشاريع رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام وزيادة إنتاج الغاز الحر وزيادة الطاقة التكريرية، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري والذي يعد من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر.
وأضاف: "لا يخفى عليك أننا نعيش في عصر تملأه التحديات والفرص، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تأخذ في اعتبارها هذه المعطيات وتتفاعل معها بمرونة ومهنية وتخطيط إلى أن تقوم بتحقيق نمو مستدام وتنوع اقتصادي للكويت".

اقرأ أيضا

صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم
6:43 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أمير منطقة القصيم يصدر قرارًا باستحداث ثلاث وحدات إدارية جديدة

F8ATXDHXgAAtNt1
5:54 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يصل بغداد ويبحث العلاقات الثنائية مع نظيره العراقي

edwan_IS_67453
4:57 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

"الصحة الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بوقف استهداف الأطقم الطبية

قصف برج غزة
4:46 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

استشهاد ٥٠ فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

اقرأ أيضا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة واعتقال العشرات

وبدأت الحرب على "بق الفراش".. الأردن تطبق بروتوكول الحشرات على رحلات فرنسا

حيلة ماكرة لتهريب كمية من "الشبو" المخدر بالكويت

قفزة قاتلة.. نهاية مروعة لمظلي روسي

محكمة النيجر تأمر بالإفراج عن نجل الرئيس المخلوع بازوم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

F8ATXDHXgAAtNt1 5:54 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يصل بغداد ويبحث العلاقات الثنائية مع نظيره العراقي

WhatsApp Image 2023-10-02 at 8.18.21 PM 8:23 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

تصعيد خطير .. مليشيا الحوثي تحتجز طائرة تابعة للخطوط اليمنية

WhatsApp Image 2023-09-30 at 3.18.54 PM 3:24 م السبت، 30 سبتمبر 2023

العراق .. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق قاعة الأفراح إلى ١٠٧ قتلى

2023-09-24_19-38-25 7:15 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

"لطف ودعابة".. لن تتوقع ما فعله مسن في الاحتفال باليوم الوطني الـ 93

اقرأ أيضا

برج ايفل
10:42 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

فضيحة غير مسبوقة بفرنسا.. لن تصدق ما يفعله الباعة المتجولون حول برج إيفل

حريق سيارات
10:26 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

ألسنة اللهب تشتعل بعدة مركبات في حادث مروع بالكويت

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
8:00 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في غزة مع نظيرته الفرنسية

زلزال
5:36 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد 1000 هزة بالمغرب .. دولة عربية تسجل رقما جديدا في الهزات الأرضية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزارة التجارة
7:26 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أبرزها توفير فرص عمل .. 6 مزايا لخدمات الدعم التجارية

1ش1ش-1696849174239_large
6:28 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

وزير النفط الكويتي يكشف أولى الخطوات بشأن البنية التحتية لحقل الدرة

الشاب
6:24 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

"الله يديم أوطانا".. مبتعث يكشف حقائق صادمة عن عمليات السطو في أمريكا

البنك المركزي الكويتي
5:55 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

اعتراف صادم من البنك المركزي الكويتي عن عمليات الاحتيال الإلكتروني

F8AMa7PWAAEjtER
5:41 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

معلم ينقذ طالباً في جازان من الاختناق بعد ابتلاعه قطعة بلاستيكية

الضمان الاجتماعي المطور
5:28 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

هل الزيادة في معاش الضمان تشمل جميع المستفيدين.. الموارد البشرية تجيب؟