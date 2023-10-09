وزير النفط الكويتي يكشف أولى الخطوات بشأن البنية التحتية لحقل الدرة

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قال وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت الدكتور سعد البراك، إن بلاده ستجهز البنية التحتية لحقل الدرة البحري. اضافة اعلان





انبعاثات كربونية:



الاقتصاد الوطني:



التوجهات الإستراتيجية



وأوضح "البراك" في كلمته حول التوجهات الإستراتيجية المحدثة للمؤسسة حتى عام 2040 أن الحقل يعد أحد أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة.وأشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050.وأضاف: "إن القطاع يعتبر عصب الاقتصاد الوطني، فقد ساهم القطاع النفطي ببناء الدولة الحديثة منذ تصدير أول شحنة نفط في عام 1946 وإلى يومنا هذا من خلال تضافر الجهود بسواعد كوادرنا الوطنية والمتمثلة بالعاملين والعاملات في القطاع النفطي".وتابع: "لا يخفى عليكم حجم التحديات التي تواجه الكويت في سبيل تنويع مصادر الدخل واستدامة الاقتصاد الوطني، من خلال نمو وتطوير الصناعة النفطية بالرغم من التحديات الوجودية التي يسببها التغير المناخي".وأشار إلى أن الكويت ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية ما زالت ملتزمة بالاستثمار في القطاع النفطي الكويتي لنموه ولاستمرار الكويت في أداء دورها العالمي تجاه زبائنها نحو العالم.وأضاف: "من جهة أخرى، يشهد عالمنا تحولاً هاماً نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وهو تحول يتطلب رؤية إستراتيجية طويلة المدى، حيث أننا ندرك أهمية النفط كمورد إستراتيجي، ولكننا أيضاً نعمل بجهد للمضي قدما في تحول الطاقة والاستثمار في الكوادر الوطنية والتكنولوجيا الجديدة".وذكر البراك أنه من هذا المنطلق وتماشياً مع برنامج عمل الحكومة لعام 2023-2027 وخطة التنمية الوطنية للبلاد، ندشن اليوم انطلاق توجهات المؤسسة البترول الكويتية الإستراتيجية لغاية عام 2040 وانطلاق خريطة الطريق لتحقيق الوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية في عام 2050، والتي تعد أهم محاور نجاح برنامج عمل الحكومة فيما يخص النفط والغاز.ولفت إلى أنه سيتم خلال هذا المؤتمر تسليط الضوء على أهم مشاريع رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام وزيادة إنتاج الغاز الحر وزيادة الطاقة التكريرية، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري والذي يعد من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر.وأضاف: "لا يخفى عليك أننا نعيش في عصر تملأه التحديات والفرص، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تأخذ في اعتبارها هذه المعطيات وتتفاعل معها بمرونة ومهنية وتخطيط إلى أن تقوم بتحقيق نمو مستدام وتنوع اقتصادي للكويت".