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صحيفة تواصل الالكترونية

تصعيد خطير .. مليشيا الحوثي تحتجز طائرة تابعة للخطوط اليمنية

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معمر الإرياني
أ أ
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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران احتجزت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، من طراز (ايرباص A330)، بالتزامن مع استمرارها في تجميد حسابات وارصدة الشركة التي تتجاوز 80 مليون دولار منذ 7 اشهر.اضافة اعلان

نهج التصعيد:


وأوضح الإرياني أن ذلك يؤكد من جديد مضيها في نهج التصعيد وحقيقتها كعصابة اجرامية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية.

مليشيا الحوثي:


وأضاف: "اعتداء مليشيا الحوثي الإرهابية الممنهج وأعمال القرصنة التي طالت شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني لجميع اليمنيين من كل محافظات الجمهورية، جاء بالتزامن مع توقيع المليشيا اتفاقية نقل جوي مع شركة (ماهان اير) الإيرانية لتسيير  14 رحلة أسبوعيا لتعزيز الحضور الإيراني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها من خلال استقدام الخبراء وتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية".


وتابع: "نحمل المليشيا الحوثية كامل المسئولية عن هذا التصعيد الخطير الذي يندرج ضمن مساعيها لصناعة الأزمات واستغلالها للضغط على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، واستخدام المواطنين الواقعين تحت سيطرتها كرهائن، وما يترتب عليه من نتائج في مقدمتها وقف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء، وحرمان المواطنين والمرضى وكبار السن من الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لإعادة تشغيل مطار صنعاء".

المجتمع الدولي:


واستكمل: "نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص بمغادرة مربع الصمت، وادانة هذه التحركات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد، ويدفع ثمنها المدنيين، والضغط على مليشيا الحوثي لاطلاق الطائرة المحتجزة فورا ودون قيد أو شرط، ورفع الحظر المفروض على ارصدة الشركة، وتحييدها".





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