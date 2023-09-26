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فيديو

بعد نيويورك.. الجرذان تحاصر البريطانيين في منازلهم

فئران - الفئران .- اوروبا
الفئران - اوروبا - ارشيف الصور
أ أ
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وثق مقطع فيديو نشر على حساب Erem News - إرم نيوز على منصة إكس "تويتر " سابقاً.. تعرض بريطانيا لغزو من جانب الفئران الضخمة والتي حاصرت السكان في منازلهم.اضافة اعلان


أعداد كبيرة:


ويظهر الفيديو تواجد أعداد كبيرة من الفئران في الطرقات والشوارع وكذلك المنازل حيث تمكنت من الاختباء من محاولات الإمساك بها.

وأمسك البعض بتلك الفئران وبدا واضحا أنها كبيرة الحجم للغاية كما أنها لم تتأثر بالمبيدات واستطاعت التغلب عليها.

فئران في نيويورك


في وقت سابق، قال باحثون في جامعة ميسوري الأميركية، إن ملايين الفئران التي تعيش في مدينة نيويورك، معرضة للإصابة بـ"كوفيد-19"، وذلك في إطار بحث يسعى إلى معرفة ما إذا كان الفيروس "يتطور"، وتتبع إمكانية انتقاله إلى البشر من تلك القوارض.




ومثل البشر، أثبتت القوارض أنها عرضة لأنواع متعددة من فيروس كورونا، سواء الأصلي أو متحوراته مثل "أوميكرون"، بما في ذلك مستويات عالية من العدوى في مجاري الهواء العلوية والسفلية.




وفي 2021، خلص تقرير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الفيروس التاجي "من المحتمل" أن ينتقل من الخفافيش إلى البشر، عبر حيوان غير معروف.


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