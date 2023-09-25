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عنصرية مقيتة.. ضباط لندن يعلنون التمرد ويرفضون حمل السلاح "سبب صادم"

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الشرطة البريطانية
أ أ
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كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن أكثر من 70 ضابطًا من عناصر الشرطة في لندن يقولون، إنهم يحتاجون وقتًا للتفكير فيما إذا كانوا سيستمرون أم لا في حمل السلاح؛ نظرًا لأن زميلهم يواجه تهمة القتل العمد.اضافة اعلان

حالة من التمرد

وتعيش شرطة العاصمة البريطانية حالة من التمرد، بعدما رفض العشرات من ضباطها المسلحين الخروج بدورية مسلحة، إثر توجيه تهمة القتل العمد إلى زميل لهم.
ورفض آخرون الخروج في دوريات مسلحة منتظمة وفضلوا البقاء في مراكزهم، وذكر فريق ثالث أنهم سيتحركون فقط في حالة الطوارئ.
وفي وقت سابق، وجه القضاء البريطاني تهمة القتل العمد إلى ضابط أشير إليه باسم رمزي هو (NX121)، وذلك على خلفية قتل شاب أسود بالرصاص في  العام الماضي.
وقتل كريس كابا (24 عامًا) في جنوب شرقي لندن، من جراء إطلاق النار على الزجاج الأمامي لسيارته، أثناء مطاردته من قبل عناصر الشرطة البريطانية.

كفالة مشروطة

ورغم توجيه تهمة القتل إلى الضابط، إلا أنه حصل على كفالة مشروطة، ويتوقع أن يخضع للمحاكمة العام المقبل.
ومبعث قلق الضباط المتمردين هو أنهم قد يواجهون مصير زميلهم، ويقلقون أيضًا من كيفية تقييم الآخرين لقراراتهم التي يتخذونها في أجزاء من الثانية.
وقبل توجيه التهمة للضابط أعاد 5 عناصر فقط من الشرطة البريطانية السلاح الناري وتخلوا عنه بالفعل.

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