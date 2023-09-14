إطلاق صاروخ روسي على طائرة بريطانية.. وهذا ما حدث

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أطلق طيار روسي صواريخ على طائرة بريطانية عن طريق الخطأ، بحسب ما كشف سلاح الجو الملكي البريطاني، وأنها كانت على وشك السقوط.





طائرة بريطانية: اضافة اعلان



وأطلق الطيار صاروخاً أخطأ هدفه، حيث زعمت روسيا أن الحادث كان بسبب "عطل فني"، وقبلت وزارة الدفاع البريطانية التفسير الروسي لما حدث.ونقل موقع " بي بي سي"، عن مصادر دفاعية غربية رفيعة المستوى أن هذا غير صحيح، إذ كانت طائرة سلاح الجو الملكي البريطاني تحلق في مهمة مراقبة فوق البحر الأسود، في المجال الجوي الدولي في 29 سبتمبر من العام الماضي، عندما واجهت طائرتين مقاتلتين روسيتين من طراز SU-27.كما أورد موقع ميترو الإلكتروني، أن وزير الدفاع آنذاك بن والاس قدم جميع المعلومات إلى النواب في أعقاب الحادث الذي وقع العام الماضي، وتورط فيه طيار روسي وطائرة تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.بينما تظهر الاتصالات التي تم اعتراضها أن أحد الطيارين الروس اعتقد أنه حصل على الإذن باستهداف الطائرة البريطانية، بعد أمر غامض من محطة أرضية روسية.. لكن الطيار الروسي الثاني أطلق شتيمة على زميله عندما أطلق الصاروخ.ورداً على هذه التقارير الجديدة، قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "كان هدفنا دائماً حماية سلامة عملياتنا، وتجنب التصعيد غير الضروري وإبلاغ الجمهور والمجتمع الدولي".