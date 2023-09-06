بعد عقوبات أمريكية على شقيق حميدتي.. قرار مفاجيء من البرهان بحل قوات الدعم السريع

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في تطورات سريعة للأحداث في السودان، أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مرسوماً دستورياً بحل قوات الدعم السريع. اضافة اعلان





حل الدعم السريع:



عقوبات على شقيق حمديتي:

تصريح لحميدتي:

اتهام البرهان بـ "الخيانة":

وأيضا أصدر البرهان أيضاً مرسوماً دستورياً قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وتعديلاته لسنة 2019.ووجه القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع المرسوم موضع التنفيذ.يذكر أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع تتواصل منذ 15 أبريل الماضي، في العديد من المناطق.وأسفرت الاشتباكات حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص ونزوح أكثر من 4 ملايين سواء داخل السودان أو إلى بلدان مجاورة.واليوم أعلنت "الخزانة الأمريكية" عن فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، على خلفية "ارتكاب انتهاكات حقوقية بدارفور وأماكن أخرى".وكان الدعم السريع قد نشر مؤخرا تسجيل صوتي منسوب لـ"حمدتي"، وصفه مراقبون بأنه غريب بعدما أثيرت مؤخرًا إشاعات عن مقتله، حيث دعا قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي، الجيش السوداني للانضمام لـ"خيار الشعب".وأوضح أن قوات الدعم السريع لم تبدأ الحرب في السودان، نافيًا قتل قوات الدعم السريع للأسرى، مخاطبًا الشعب السوداني بأن هذه المعركة ستنتهي قريبًا جدًا.واتهم حميدتي، الفريق عبد الفتاح البرهان بـ "الخيانة"، مبينًا أن البرهان اتهمه وقواته بالخيانة وأن الجيش بادر بمهاجمته وفرض عليهم الحرب، مؤكدًا أن البرهان رفض مقترحي بالتوأمة بين قواته والجيش السوداني.يأتي هذا في وقت أصدر فيه الجيش السوداني بيانًا بأنه سيسلم الصليب الأحمر الدولي 230 أسيرًا من قوات الدعم السريع.فيما استنكرت وزارة الخارجية السودانية، لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مع مستشار الدعم السريع بأديس أبابا، لافتة إلى أن لقاء فكي ومستشار الدعم السريع سابقة خطيرة ومخالفة لنظم وأعراف الاتحاد الإفريقي.