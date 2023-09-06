الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

بعد عقوبات أمريكية على شقيق حميدتي.. قرار مفاجيء من البرهان بحل قوات الدعم السريع

عبد الفتاح البرهان
البرهان
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

في تطورات سريعة للأحداث في السودان، أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مرسوماً دستورياً بحل قوات الدعم السريع.اضافة اعلان

حل الدعم السريع:



وأيضا أصدر البرهان أيضاً مرسوماً دستورياً قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وتعديلاته لسنة 2019.

ووجه القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع المرسوم موضع التنفيذ.

يذكر أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع تتواصل منذ 15 أبريل الماضي، في العديد من المناطق.

 وأسفرت الاشتباكات حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص ونزوح أكثر من 4 ملايين سواء داخل السودان أو إلى بلدان مجاورة.


عقوبات على شقيق حمديتي:



واليوم أعلنت "الخزانة الأمريكية" عن فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، على خلفية "ارتكاب انتهاكات حقوقية بدارفور وأماكن أخرى".

وكان الدعم السريع قد نشر مؤخرا تسجيل صوتي منسوب لـ"حمدتي"، وصفه مراقبون بأنه غريب بعدما أثيرت مؤخرًا إشاعات عن مقتله، حيث دعا قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي، الجيش السوداني للانضمام لـ"خيار الشعب".

تصريح لحميدتي: 



وأوضح أن قوات الدعم السريع لم تبدأ الحرب في السودان، نافيًا قتل قوات الدعم السريع للأسرى، مخاطبًا الشعب السوداني بأن هذه المعركة ستنتهي قريبًا جدًا.

اتهام البرهان بـ "الخيانة":



واتهم حميدتي، الفريق عبد الفتاح البرهان بـ "الخيانة"، مبينًا أن البرهان اتهمه وقواته بالخيانة وأن الجيش بادر بمهاجمته وفرض عليهم الحرب، مؤكدًا أن البرهان رفض مقترحي بالتوأمة بين قواته والجيش السوداني.

يأتي هذا في وقت أصدر فيه الجيش السوداني بيانًا بأنه سيسلم الصليب الأحمر الدولي 230 أسيرًا من قوات الدعم السريع.

فيما استنكرت وزارة الخارجية السودانية، لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مع مستشار الدعم السريع بأديس أبابا، لافتة إلى أن لقاء فكي ومستشار الدعم السريع سابقة خطيرة ومخالفة لنظم وأعراف الاتحاد الإفريقي.

اقرأ أيضا

زلزال تشيلي
4:34 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب ساحل تشيلي

تدمير المناخ
4:13 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

الأمم المتحدة تحذر: تدمير المناخ بدأ والأرض تمر بفترة غليان

IMG-20230907-WA0001
2:13 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

دولة عربية تواجه خطر انفجار اجتماعي وشيك

الصين
10:27 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

منها "شارات الشواذ".. عقوبة موجعة بالصين لمن يرتدي ملابس تؤذي مشاعر الآخرين

اقرأ أيضا

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو

ضربات استباقية بالكويت.. ضبط طن ونصف حشيش و19 مليون حبة مخدرة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. وهدم منازل واعتقالات

سيول جارفة تجتاح شوارع إسطنبول بتركيا وخسائر بالجملة

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الأغوار

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مفوضية شؤون اللاجئين 2:35 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

مفوضية اللاجئين الأممية: نسعى لجمع أكثر من مليار دولار للسودان

عبد الفتاح البرهان 7:50 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان "دون إملاءات"

عبد الفتاح البرهان 1:23 م الخميس، 31 أغسطس 2023

البرهان: السودان يتعرض لمؤامرة كبرى

اقرأ أيضا

Screenshot_2023-09-05-19-45-06-44_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
8:16 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

"لا يستطيعون التحرك".. العواصف والأمطار تحاصر 17 ألف شخص في أمريكا

شبكة دعارة
7:00 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

ضبط 19 رجلًا وامرأة متلبسين بممارسة الرذيلة في دولة خليجية

جيش فرنسا في النيجر
5:51 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بعد محاصرتها.. فرنسا تجري مفاوضات مع جيش النيجر لسحب جزء من قواتها

علم دولة الهند
1:12 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

القرار خلال أيام.. حكومة الهند تدرس تعديل اسم الدولة لـ"بهارات"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة 7
4:49 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على مكة و3 مناطق ورياح متربة بمعظم المملكة

الفواكه
3:47 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

دولة عربية وحيدة ضمن قائمة الأفضل عالميًا في إنتاج الفواكه

منصة مساند
1:33 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

توضيح من منصة مساند بشأن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

مواقيت الصلاة
12:50 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

اسعاف
11:56 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".. مثلية عُمانية تنهي حياتها بطريقة مروعة

إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة
9:08 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة