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مفوضية اللاجئين الأممية: نسعى لجمع أكثر من مليار دولار للسودان

مفوضية شؤون اللاجئين
مفوضية شؤون اللاجئين
أ أ
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أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أنها تسعى لجمع أكثر من مليار دولار للسودان.
وكشفت أن خطة المنظمة الدولية للاستجابة الإنسانية في السودان تتطلب 2.56 مليار دولار لمساعدة المتضررين من الأزمة هناك.

نداء لجمع مليار دولار أمريكي

وأوضحت المفوضية أنها تسعى إلى الحصول على مزيد من التمويل لمساعدة من اضطروا للفرار، موجهة نداء لجمع مليار دولار أمريكي لدعم العائدين واللاجئين الذين فروا من أزمة السودان إلى الدول المجاورة.

توسيع جميع برامج الاستجابة

وحسب "الحدث"، فقد أكدت أنها استنفدت مع التدفق الكبير للأشخاص من السودان جميع الموارد التي جمعتها في وقت سابق وتحتاج الآن إلى المزيد من الأموال، مطالبا بمليار دولار أمريكي من سبتمبر إلى ديسمبر لتوسيع جميع برامج الاستجابة.

مخاوف خطيرة من تدفق اللاجئين السودانيين

ولفتت إلى أن تدفق اللاجئين والعائدين من السودان يثير مخاوف خطيرة خاصة بحلول نهاية العام إذا لم يتم القيام بأي شيء فيما يتعلق بالنقل والمواد الغذائية.
ووفق "سكاي نيوز"، فقد بينت أنه من أصل المليار دولار الذي يطالبون به، سيحصل جنوب السودان على 356 مليون دولار بينما سيذهب باقي المبلغ إلى دول أخرى مثل تشاد ومصر وهما تستقبلان أيضا لاجئين سودانيين.

تشريد أكثر من 700 ألف داخل البلاد

وتسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أزمة إنسانية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة، وأدت إلى تشريد أكثر من 700 ألف داخل البلاد وإجبار نحو 200 ألف على الفرار إلى بلدان مجاورة.

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