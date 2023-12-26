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بعد الجزائر.. وباء يجتاج الإبل والأغنام بدولة عربية جديدة

أغنام
أغنام
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تسود حالة من الذعر بين مربي الماشية في تونس عقب تفشي الحمى القلاعية بين الأبقار والإبل والأغنام.

انتشار الحمى القلاعية في الماشية بتونس:اضافة اعلان


ونقلت وسائل إعلام محلية عن عميد البياطرة التونسيين أحمد رجب تحذيره من تفشي فيروس الحمى القلاعية الذي يصيب المواشي ويخلف خسائر اقتصادية فادحة.

وأكد عميد البيطريين لصحيفة "أصوات مغاربية" أن هذا الفيروس سريع العدوى بين الحيوانات.

وأوضح أن بعض المحافظات التونسية من بينها نابل والمنستير وتوزر سجلت إصابات بهذا الفيروس في عدد من قطعان الماشية.

وفي التفاصيل فإن الحمى القلاعية تصيب الخرفان والأبقار والإبل والغزلان بتقرحات على مستوى الفم والساق وتتسبب في ارتفاع درجة حرارة جسم الحيون المصاب وتضطره إلى الانقطاع عن الأكل وعدم التحرك.

كما أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية من تداعيات هذا الفيروس تكمن في وصول نسبة نفوق صغار المواشي إلى 50 بالمائة إضافة إلى التراجع الحاد في إنتاج الحليب.

من جهتها دعا السلطات التونسية إلى ضرورة تكثيف حملات التلقيح للماشية وفرض رقابة صارمة على المناطق التي سجلت إصابات بفيروس الحمى القلاعية.

غلق أسواق الماشية في الجزائر


وكانت السلطات المحلية في الجزائر قد قررت غلق عدد من أسواق الماشية بشكل مؤقت ومنع التجمع للحيوانات.

يذكر أن السلطات التونسية والجزائرية تخضع عملية تنقل الحيوانات خاصة منها الحساسة كالأبقار والماعز والغنم لشروط من بينها حيازة شهادة صحية تثبت سلامة الماشية.

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