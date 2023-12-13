"مخدرات وذهب ومتفجرات" عملية أمنية واسعة شارك فيها الجيش بدولة عربية

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تمكنت قوات من الجيش الجزائري بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، من توقيف 47 تاجر مخدرات.





ضبط مخدرات في الجزائر:



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جائ ذلك خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، حيث أحبطت محاولات إدخال 10 قناطير و38 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.وبحسب ما ذكرته موقع "النهار" الجزائري فإن حصيلة التي أعلنها الجيش، تمت خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 ديسمبر 2023، حيث تم أيضا خلال نفس العمليات ضبط 68213 قرص مهلوس.أيضا أوقفت عناصر للجيش، 126 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام. وضبطت 21 مركبة و70 مولدا كهربائيا و33 مطرقة ضغط. و77) قنطار من خام الذهب والحجارة.كما تمكنت من ضبط كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.وتضمنت عملية الضبطيات والتوقيفات الواسعة ، توقيف 40 شخصا آخر وضبط 9 بنادق صيد و4 مسدسات آلية و60737 لتر من الوقود. و305 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. و14 قنطار من مادة التبغ و11676 وحدة من مختلف المشروبات.من ناحية أخرى أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحل الجزائر وأنقذوا 149 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.