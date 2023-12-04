كلاب مدربة وفرق إنقاذ.. ماذا حدث لـ 48 مفقودا بقمة جبلية وعرة في دولة عربية

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تمكنت فرق البحث والإنقاذ الجزائرية من العثور على 48 شخصا تائها في أعالي جبال لالة خديجة بتيكجدة ولاية البويرة وسط البلاد.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "أصوات مغاربية"، فإنه يجري البحث عن مفقود، وفق بيانات أصدرتها هذه الهيئة اليومين الماضيين. اضافة اعلان





مفقودون في جبال لالة الجزائرية:

قمة جبال "لالة خديجة":

وفي التفاصيل فقد انطلق 16 عنصرا من فرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة وأربعة كلاب مدربة من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل لولايتي تيزي وزو والمدية، لمواصلة عملية التمشيط بأعالي هذه المنطقة الجبلية بلالة خديجة، والتي باشرتها منذ مساء السبت الماضي.يأتي هذا بحثا عن مجموعة من الأشخاص تائهين، حيث تم العثور على 48 شخصا فيما تتواصل عملية البحث عن شخص واحد آخر لا زال مفقودا.يذكر أن الحماية المدنية كانت قد أعلنت السبت، أنها عثرت على المفقودين في صحة جيدة، حيث تم نقلهم لمستشفى البويرة.وتعتبر قمة "لالة خديجة" أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال جرجرة، الواقعة ما بين ولاية تيزي وزو وولاية البويرة، في منطقة القبائل الكبرى.ويبلغ ارتفاعها 2,308 أمتار، وارتبط اسم هذه القمة بامرأة أمازيغية شابة تسمى خديجة، كما ارتبط اسمها بلقب "لالّة" ويعني "رفيعة الشأن".وتتميز هذه المنطقة بطقسها البارد، كما أنها تحافظ على مناظر الثلوج في أغلب أوقات السنة، مما جعلها مقصدا للسياح من عدة ولايات جزائرية، وفي هذا الشأن سبق وأن علق أو تاه العديد من زوار أعالي لالة خديجة.