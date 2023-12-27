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بايدن والاتحاد الأوروبي يغيران استراتيجيتهما تجاه أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

رئيس أوكرانيا
أوكرانيا
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أكدت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر أمريكية وأوروبية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتحاد الأوروبي يعملان على تغيير استراتيجيتهما تجاه أوكرانيا.اضافة اعلان

سياسة بايدن والاتحاد الأوروبي تجاه أوروبا


وفي هذا السياق، أوضح مسؤول في الإدارة الأمريكية ودبلوماسي أوروبي في واشنطن أن الاستراتيجية تتحول من دعم أهداف أوكرانيا في ما يتعلق بإلحاق هزيمة بروسيا إلى تعزيز مواقف أوكرانيا في المفاوضات المستقبلية حول إنهاء الحرب.

وأشار المصدران المذكوران إلى أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، إلى جانب الأوكرانيين أنفسهم، يناقشون الآن التركيز على الدفاع في الجبهة الشرقية.

وأضاف المسؤولون أن ذلك يشمل تعزيز أنظمة الدفاع الجوي وبناء حواجز ومواقع محصنة ومد الأسلاك الشائكة. كما تركز إدارة بايدن على إنعاش الصناعات الدفاعية الأوكرانية لتكون قادرة على تزويد القوات الأوكرانية.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لـ"بوليتيكو" هذا الأسبوع: "نريد أن يكون لأوكرانيا أقوى موقف ممكن عندما سيأتي ذلك (أي مفاوضات السلام مع روسيا)".

تعزيز دفاعات أوكرانيا


وتابع المسؤول الأمريكي: "نريد أن يكون لديهم موقف أقوى للحفاظ على أراضيهم. وهذا لا يعني أننا نحثهم على عدم إطلاق أي هجوم جديد".

وذكر أحد المسؤولين في الكونغرس الأمريكي، المطلع على توجهات إدارة بايدن، أن المناقشات حول مفاوضات سلام محتملة قد بدأت، لكن إدارة بايدن لا تريد أن تتراجع عن مواقفها السابقة بشكل علني، لأن ذلك يمثل "مخاطر سياسية" على بايدن.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قد أعلن في وقت سابق أن قدرات واشنطن على مواصلة دعم القوات الأوكرانية تقترب من النفاد في غياب موافقة الكونغرس على التشريع الذي يشمل تمويل المساعدات العسكرية الجديد لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار.

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