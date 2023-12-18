الاتحاد الأوروبي يصادق رسميًا على حزمة العقوبات الـ 12 ضد روسيا

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صادق الاتحاد
الأوروبي رسميا، على حزمة العقوبات الـ12 بحق روسيا بسبب الحرب التي تخوضها ضد
أوكرانيا، حسبما أعلنت الدول الأعضاء في التكتل.
فرض حظر على استيراد
وشراء ونقل الالماسوجاء في بيان
صحفي أن الجولة الأخيرة من العقوبات تتضمن فرض حظر على استيراد وشراء ونقل الالماس
من روسيا، وتشديد السقف القائم على أسعار النفط الروسي.
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وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه "من خلال الحزمة الـ12 من العقوبات، فإننا نطرح مجموعة قوية من القوائم الجديدة والإجراءات الاقتصادية التي ستضعف آلة الحرب الروسية بشكل أكبر".
العقوبات ضد
روسياوتابع بوريل:
"رسالتنا واضحة، نحن مازلنا ثابتين في التزامنا تجاه أوكرانيا، وسوف نواصل
دعمها في حربها من أجل الحرية والسيادة".
وتأتي الموافقة الرسمية على حزمة العقوبات ضد روسيا بعد توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأنها الأسبوع الماضي.
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