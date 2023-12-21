مسؤول مجري يصدم أوكرانيا بشأن الانضمام الأوروبي: يدمرون اقتصادنا

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في تصريحات صادمة لطموحات أوكرانيا بشأن الانصمام للاتحاد الأوروبي، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف ما بين 150 و190 مليار يورو، ما سيدمر اقتصاد أوروبا، حسب رأيه. اضافة اعلان

وأوضح أوربان في حديث لقناة "تي في 2": "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد ضم أوكرانيا بالفعل، فإنه سيضطر لجمع من 150 إلى 190 مليار يورو إضافيا"، مضيفا أن الاقتصاد الأوروبي "سيدمر" في هذه الحال.





مساعدات أوروبا لأوكرانيا



دولة في حالة حرب



وتابع المسؤول الأوروبي أنه في حال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ستتطلب كييف مساعدات يعادل حجمها ما يقدم لدول وسط أوروبا مجتمعة حاليا. وأضاف: "لا نريد أن نساعد في تسليم الأموال التي يجب أن تكون للهنغاريين، إلى أوكرانيا".وحذر المسؤول المجري، من أن قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة التي قد تعقد في أواخر يناير أو أوائل فبراير لمناقشة المساعدات لأوكرانيا، ستشهد "الرعد والبرق".وأكد أوربان أنه لم يغير موقفه إزاء انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي ويعتبر ذلك أمرا "خطيرا" و"سابقا لأوانه"، مشيرا إلى أن الاتحاد لم يجر مفاوضات حول العضوية أبدا مع دولة في حالة حرب.وأضاف أنه "من غير الواضح ما إذا كانت الأراضي التي تسيطر عليها روسيا الآن ستعتبر جزءا من الاتحاد الأوروبي أيضا" في حال انضمام أوكرانيا.يشار إلى أن فيكتور أوربان خلال القمة الأوروبية السابقة قد عرقل إدراج المساعدة لأوكرانيا بحجم 50 مليار يورو على ميزانية الاتحاد الأوروبي لفترة 2024 – 2027.