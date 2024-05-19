الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

انقلاب فاشل في "الكونغو" وفيديو يوثق القبض على أجانب مشاركين فيه

2024-05-19_20-13-29
ضباط بجيش الكونغوا - رويترز
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن جيش الكونغو الديمقراطية أنه "أحبط انقلابا" اليوم الأحد واعتقل الجناة، ومن بينهم العديد من الأجانب.

تبادل إطلاق النار:اضافة اعلان

جاء ذلك في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين مسلحين يرتدون الزي العسكري وحراس سياسي كبير أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في العاصمة كينشاسا.
وقال المتحدث باسم الجيش الكونغولي، الجنرال سيلفان إيكينغ، في مؤتمر صحفي، إن محاولة الانقلاب "تم إجهاضها في مهدها من قبل قوات الدفاع والأمن الكونغولية (و) الوضع تحت السيطرة".
ووردت أنباء عن اشتباكات بين رجال يرتدون الزي العسكري وحراس سياسي محلي في منزل السياسي في شارع تشاتشي، على بعد نحو كيلومترين من القصر الرئاسي حيث تقع أيضا بعض السفارات.

انتخابات قيادة البرلمان:

جاء ذلك وسط أزمة تعصف بالحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بشأن انتخابات قيادة البرلمان التي كان من المفترض إجراؤها السبت ولكن تم تأجيلها.
وذكر المتحدث، ميشيل موتو موهيما، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن المسلحين هاجموا مقر إقامة فيتال كاميرهي، المشرع الاتحادي ونائب رئيس الوزراء السابق للاقتصاد في كينشاسا، لكن حراسه تصدوا لهم.
وكتب موهيما: "فيتال كاميرهي وعائلته بخير وسلام.. لقد تم تعزيز أمنهم".
وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الرجال المسلحين هم جنود كونغوليون. ولم يتضح ما إذا كانوا يحاولون اعتقال السياسي.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق القبض على أجانب مشاركين في الانقلاب بينهم أمريكي.

اقرأ أيضا

اشتباك عنيف بالأيدي داخل البرلمان العراقي والجيش يتدخل لفضه

صور.. حريق هائل في الكويت واستنفار فوري من فرق الإطفاء

نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي الـ 10 للمياه بإندونيسيا

طاقمها من دولتين عربيتين.. غرق سفينة في البحر الأسود

"أطباء بلا حدود": تضرر مستشفى أطفال بالفاشر جراء القتال بالسودان

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

متحور كورونا المعروف باسم جيه أن.1 9:01 م الخميس، 16 مايو 2024

انتشر كالنار في الهشيم.. تحذيرات من انتشار "مرض قاتل" في هذه الدولة

فلسطين 8:07 م الخميس، 09 مايو 2024

دولة أوروبية جديدة تعلن عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في هذا الموعد

روسيا 6:41 م الأربعاء، 08 مايو 2024

روسيا تتوعد بالرد على بريطانيا بعد طرد ملحقها العسكري

الايدز - لقاح - مرض 12:50 ص الثلاثاء، 07 مايو 2024

أرقام جديدة للإيدز بدولة عربية.. وتحذير من مراكز التجميل