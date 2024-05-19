انقلاب فاشل في "الكونغو" وفيديو يوثق القبض على أجانب مشاركين فيه

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أعلن جيش الكونغو الديمقراطية أنه "أحبط انقلابا" اليوم الأحد واعتقل الجناة، ومن بينهم العديد من الأجانب.



تبادل إطلاق النار:



انتخابات قيادة البرلمان:



جاء ذلك في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين مسلحين يرتدون الزي العسكري وحراس سياسي كبير أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في العاصمة كينشاسا.وقال المتحدث باسم الجيش الكونغولي، الجنرال سيلفان إيكينغ، في مؤتمر صحفي، إن محاولة الانقلاب "تم إجهاضها في مهدها من قبل قوات الدفاع والأمن الكونغولية (و) الوضع تحت السيطرة".ووردت أنباء عن اشتباكات بين رجال يرتدون الزي العسكري وحراس سياسي محلي في منزل السياسي في شارع تشاتشي، على بعد نحو كيلومترين من القصر الرئاسي حيث تقع أيضا بعض السفارات.جاء ذلك وسط أزمة تعصف بالحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بشأن انتخابات قيادة البرلمان التي كان من المفترض إجراؤها السبت ولكن تم تأجيلها.وذكر المتحدث، ميشيل موتو موهيما، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن المسلحين هاجموا مقر إقامة فيتال كاميرهي، المشرع الاتحادي ونائب رئيس الوزراء السابق للاقتصاد في كينشاسا، لكن حراسه تصدوا لهم.وكتب موهيما: "فيتال كاميرهي وعائلته بخير وسلام.. لقد تم تعزيز أمنهم".وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الرجال المسلحين هم جنود كونغوليون. ولم يتضح ما إذا كانوا يحاولون اعتقال السياسي.فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق القبض على أجانب مشاركين في الانقلاب بينهم أمريكي.