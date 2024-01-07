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انهيار جليدي في جبال الألب ومقتل متسلقين

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انهيار جليدي في جبال الألب
أ أ
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تسبب انهيار جليدي في جبال الألب في إيطاليا، في مقتل اثنين من المستلقين، حسبما ذكرت خدمة الإنقاذ اليوم الأحد، 

انهيار جليدي في جبال الألباضافة اعلان


وتفصيلا، لقي اثنان من المتسلقين الذين كانوا يرتدون أحذية ثلج حتفهما في انهيار جليدي بجبال الألب الإيطالية بالقرب من سويسرا.

وقال المتحدث باسم خدمة الإنقاذ في جبال الألب الإيطالية فيديريكو كاتانيا، إن "الانهيار الجليدي وقع ظهر الأحد على ارتفاع 2200 متر (7200 قدم) في وادي فورمازا في منطقة بيدمونت".

قوة الانهيار الجليدي


وتابع المسؤول الأوروبي، أن "قوة الانهيار الجليدي دفعت إحدى الضحيتين إلى بحيرة بالقرب من قاع المنحدر، بينما عثر على الجثة الأخرى وسط كتلة الثلج، ورغم الرياح القوية تمكنت طائرة هليكوبتر من إنزال فريق إنقاذ". ولم يتم الكشف على الفور عن هوية الضحيتين.

وأوضح المتحدث باسم خدمة الإنقاذ أن عملية البحث بدأت بعد أن أفاد حراس عند سد قريب مشاهدة انهيار جليدي يضرب اثنين من المتسلقين، وفشل البحث الأولي سيرا على الأقدام في العثور عليهما، مما دفع إلى استخدام المروحية".

كذلك أكد رجال الإنقاذ أنه تم إرسال مروحية تابعة لرجال الإطفاء تحمل غواصين لانتشال الجثة من البحيرة.

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