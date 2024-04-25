ماذا قال نجل حميدان التركي عن جلسة والده أمام القضاء الأمريكي.. اليوم؟

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ناشد تركي حميدان التركي، نجل حميدان التركي متابعيه على منصة إكس بالدعاء لوالده، المسجون في أمريكا حتى هذه اللحظة.



نجل تركي الحميدان:

مطالبة بإعادة المحاكمة:

التركي يناشد الدعاء له

وكتب تركي في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس:" دعواتكم لوالدي حميدان التركي بأن يكتب الله له الفرج في هذه الجلسة، من المفترض أن تبدأ بإذن الله الساعة ٥:٣٠ وقد تمتد إلى الساعة ٢ صباحاً."بينما كتبت أمس ابنته أروى حميدان، أن والدها يستعد لجلسة المطالبة بإعادة النظر في القضية اليوم الخميس القادم ٢٥ أبريل ٢٠٢٤، مضيفة أنه من المفترض أن تبدأ الجلسة الساعة ٨ صباحاً بتوقيت كولورادو - الساعة ٥ مساء بتوقيت الرياض.وكتبت عبر حسابها عبر منصة "إكس" :" تختلف جلسة المطالبة بإعادة النظر في القضية عن الجلسات السابقة للإفراج المشروط - التي تم تأجيلها في آخر جلسة الى سنة 2026 . حيث إن جلسة الإفراج المشروط هي جلسة للمطالبة بالإفراج بعد اكتمال المحكومية وتأهيل المحكوم عليه، بينما هذه الجلسة (35C) هي مطالبة بإعادة المحاكمة بأسباب الأخطاء الفنية في إجراءات المرافعة الأولى ولوجود أدلة لم يتم الاستدلال بها أثناء المرافعات السابقة".وأضافت :" ونتطلع أن ينتج عن هذه الجلسة، الموافقة على الطلب والإفراج المباشر وإعادة المحاكمة من جديد والتي قد تغير مسار القضية وقد ينتج عنها براءة الوالد."وقبل ذلك، نشر تركي حميدان التركي، رسالة صوتية من والده من داخل أحد السجون الأمريكية، حيث يقضي عقوبة السجن، يناشد فيها "الأهل والأحباب الكرام"، الدعاء له قبل نظر جلسة الاستئناف في أواخر الشهر المقبل.