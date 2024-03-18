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جرذان تغزو هذه الدولة وتتعاطى المخدرات

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مخدرات
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في واقعة نادرة الحدوث تعرضت ولاية أمريكية لغزو من الفئران التي بدورها أقدمت على أكل" الماريغوانا"، وظهرت عليها بوادر تعاطي المخدرات.

فئران تأكل الماريغوانا في ولاية أمريكية:اضافة اعلان

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن  شرطة "نيو أورلينز" الأميركية ، فإنها تواجه صعوبة في منع البعض من استهلاك الماريغوانا المصادرة داخل مقرها.
وأوضحت أن هذه المشكلة ليست مع الشرطيين، بل مع جرذان تغزو المبنى منذ سنوات. 
من جهتها أكدت قائدة الشرطة في المدينة الواقعة بولاية لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة أن الجرذان تأكل الماريغوانا الموجودة لدينا، حيث تظهر عليها علامات تعاطي المخدرات.
أيضا كشفت وسائل إعلام محلية أن الجرذان والصراصير منذ فترة طويلة تغزو مقر قسم الشرطة، الذي بُني أصلاً في عام 1968. 
وأوضحت أن الأمر لا يقتصر على مقر الشرطة فقط، بل يطال جميع المناطق، القذارة تجاوزت كل حدود.
وتضم المدينة ما يقرب من 400 ألف نسمة، وتشتهر بحياتها الليلة الصاخبة، إضافة إلى تاريخها المتميز كمستعمرة إسبانية وفرنسية سابقة، ما يؤثر على الثقافة المحلية والعادات الغذائية.
يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الشرطة في نيو أورلينز إلى إنشاء مقر جديد منذ سنوات. 
وأفاد أحد الشرطيين لوسائل الإعلام المحلية أن الوضع فظيع، مضيفا  "لأكون صادقاً، لا أعتقد أن المدينة تعافت على الإطلاق من الإعصار كاترينا، وذلك في إشارة منه إلى الإعصار الكارثي الذي ألحق أضراراً فادحة بالمدينة قبل 19 عاما.

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