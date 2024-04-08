أطباء السودان: 28 قتيلًا في هجوم لـ"الدعم السريع" بولاية الجزيرة

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أعلنت نقابة أطباء السودان، مقتل 28 شخصًا وإصابة 240 آخرين، في هجوم نفذته "قوات الدعم السريع" في قرية "أم عضام" بولاية الجزيرة.

وقالت النقابة الطبية (غير حكومية)، أمس الأحد، في بيان: "ندين وبشدة المجزرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في قرية أم عضام، بمحلية الحصاحيصا، وسط ولاية الجزيرة، السبت".





مقتل 28 في هجوم لـ "الدعم السريع" بولاية الجزيرة



وبحسب النقابة، أسفر هذا الهجوم عن مقتل "ما لا يقل عن 28 من أبناء القرية الأبرياء، وإصابة أكثر من 240 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".وأردفت أن "قوات الدعم السريع وبأسلحة ثقيلة وخفيفة، حاصرت القرية وهاجمتها بعنف شديد، مطلقة النار بشكل عشوائي وكثيف على السكان العزّل، مما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا".وأشارت النقابة، إلى أن هناك عددًا من القتلى والجرحى في القرية لم تتمكن من رصدهم لتعذّر وصولهم للمرافق الصحية ولصعوبات الرصد وسط الرصاص وانقطاع خدمة الاتصالات.وفي وقت سابق، قالت لجان مقاومة الحصاحيصا (ناشطون) إن "قوات الدعم السريع قامت بالهجوم على قرية أم عضام، بقوة يقدّر عددها 200 فرد على ظهر 60 دراجة نارية وأكثر من 4 عربات قتالية مسلحة بالكامل بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".وذكرت في بيان، أن عدد الجرحى يتجاوز 200 مصاب بإصابات متفاوتة بين خطيرة وطفيفة، وأكثر من 20 قتيلًا.وفي 29 مارس الماضي، اتهمت وزارة الخارجية، "الدعم السريع" بمهاجمة 28 قرية وقتل 43 مدنيًا خلال الأسبوعين السابقين بولاية الجزيرة.ومنذ ديسمبر 2023، سيطرت قوات "الدعم السريع" على عدة مدن في "الجزيرة" بينها ود مدني، مركز الولاية.ومنذ منتصف إبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربًا خلّفت حوالي 13 ألفًا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.