المتطرف العراقي يحرق المصحف مجددًا في السويد والشرطة تعتقل محتجين

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أقدم سلوان موميكا المهاجر العراقي المسيحي المتطرف في السويد، اليوم السبت مجددا على حرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو تحت حماية الشرطة التي اعتقلت شخصين كانا من ضمن المحتجين على هذه الواقعة. اضافة اعلان





تكرار حرق المصحف الشريف



ويأتي ذلك بعد أن حصل سلوان موميكا الذي نظم عددا من "فعاليات" حرق القرآن الكريم على إذن لإقامة فعالية جديدة في مدينة مالمو السويدية.وأظهر مقطع الفيديو قيام الشرطة السويدية باعتقال بعض الأشخاص الذين احتجوا على هذا الفعل.وكانت إذاعة Sveriges Radio السويدية قد أفادت عن طريق رسالة صوتية نشرت على موقع الراديو لأن سلوان موميكا، الذي كان وراء عدد من فعاليات حرق المصحف الشريف في السويد في الأسابيع القليلة الماضية، حصل الآن على إذن لعقد ما سمي بـ "فعالية" أخرى في مدينة مالمو.