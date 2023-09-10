أردوغان: إحراق المصحف تحت حماية الشرطة استفزاز واضح وجريمة كراهية

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خلال مشاركته في قمة دول مجموعة العشرين المنعقدة في الهند، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إحراق المصحف الشريف تحت حماية الشرطة استفزاز واضح وجريمة كراهية. اضافة اعلان





لا أحد أن ينتظر منا التزام الصمت



ولي العهد يجتمع مع الرئيس التركي



ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة العشرين



اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية



قمة مجموعة العشرين



وأوضح أنه لا يمكن لأحد أن ينتظر منا التزام الصمت حيال استمرار محاولات إحراق المصحف تحت حماية الشرطة واستفزاز وعنصرية بعض الغربيين.وعلى هامش القمة، اجتمع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في العاصمة الهندية، نيودلهي.وأجرى ولي العهد العديد من اللقاءات مع عدد من الزعماء المشاركين في قمة العشرين بنيودلهي، ومن بينهم رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة واجد، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا.وانطلقت أعمال القمة وسط مشاركة ولي العهد مترأسًا وفد المملكة في قمة التكتّل، الذي يمثّل أكثر من 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من ثلاثة أرباع التجارة العالمية، وما يقرب من ثلثي سكان العالم.وشارك ولي العهد في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا المنعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.وتعقد القمة في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند استجابة للدعوة الموجهة لسموه من دولة رئيس وزراء الهند.وتبحث القمة، العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.