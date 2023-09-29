بعد حرق السويد للمصحف.. شوارعها تتحول لساحة حرب ودعوات بنزول الجيش

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أظهرت مقاطع فيديو متداولة حروب عصابات في السويد، حيث تم قصف منزل أحد العصابات من طرف عصابة أخرى.





قتلى وجرحى: اضافة اعلان



الإعلام السويدي:





احتراق المسجد بالكامل:



أعمال شغب



وبحسب المعلومات الأولية يوجد قتلى وجرحى، والأحداث تخرج عن السيطرة، فيما لم تستطع الشرطة التعامل معها.وقال الإعلام السويدي إن هناك صراعات مسلحة في مناطق مختلفة في السويد.ودعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض الجيش بالنزول إلى الشوارع، فيما حذرت النرويج تحذر من خطر العصابات في السويد.في وقت سابق، وثق مقطع فيديو لحظة اشتعال مسجد في السويد، فيما لم يعرف بعد سبب الحادث.وأظهر الفيديو الحريق وهو يلتهم أجزاء كبيرة من المسجد المتواجد في إسكليستونا.يأتي هذا بينما أحرق متطرفا القرآن الكريم منذ أيام وهو ما أثار موجة استهجان شديدة ضده.وقبل أيام ألقت السلطات السويدية القبض على ثلاثة رجال بعد اندلاع أعمال شغب وصفت بـ"العنيفة" حدثت بعد حرق المصحف في البلاد.واندلعت الاضطرابات بعد أن أشعل الناشط العراقي المناهض للإسلام سلوان موميكا، النار في نسخة من المصحف.وقالت الشرطة إنها اعتقلت 10 أشخاص بتهمة الإخلال بالنظام العام في مدينة مالمو جنوب السويد.وشهدت أعمال الشغب إضرام النيران في عدد من المركبات، إذ تجمع نحو مئة شخص في تظاهرة احتجاجية على حرق المصحف.ووقع الحادث ظهر يوم الأحد في الساحة الرئيسية لمنطقة فارنهيمستورجيت في مدينة مالمو، إذ أشعل الناشط العراقي موميكا النار في المصحف.



