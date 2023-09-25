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صحيفة تواصل الالكترونية

"التعاون الإسلامي" تُدين تدنيس نسخة من القرآن الكريم في هولندا

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منظمة التعاون الإسلامي
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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات العمل الاستفزازي المتمثل في تدنيس نسخة من القرآن الكريم، الذي ارتكب في 23 سبتمبر 2023، أمام سفارات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في لاهاي، بهولندا.اضافة اعلان

إدانة تدنيس نسخ المصحف الشريف المتكررة

 وأكدت الأمانة العامة مجددًا على موقف منظمة التعاون الإسلامي كما ورد في القرار الذي اتخذه مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 31 من يوليو 2023، والمخصص لأحداث تدنيس نسخ المصحف الشريف المتكررة.
 وأدان المجلس كافة المحاولات الرامية إلى النيل من حرمة المصحف الشريف وغيره من الكتب المقدسة وقيم ورموز الإسلام والأديان الأخرى تحت ذريعة حرية التعبير، الأمر الذي يتعارض مع روح المواد 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي السلطات الهولندية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تشكل أعمال كراهية دينية، في انتهاك للقانون الدولي، ومنع تكرارها.

رابطة العالم الإسلامي تدين تمزيقِ المصحف

بأشدِّ العبارات، أدانت رابطة العالم الإسلامي جرائمَ تمزيقِ نُسخٍ من المصحف الشريف، التي ارتكبها متطرِّفون أمام عدد من السفارات في لاهاي، في تكرارٍ مُشينٍ واستفزازيّ لمشاعر المسلمين.
ونددت بهذه الممارسات الهمجية النكراء، التي تخالفُ كلَّ الأعراف والمبادئ الدينية والإنسانية، وتنتهك قيمَ المجتمع الدولي، الذي حذَّر من مخاطر تلك الممارسات، معلنة بكل وضوحٍ رفْضَها ورفض كلّ مظاهر "الإسلاموفوبيا".
 وجدَّدت التحذيرَ من أخطار الممارسات المحفّزة للكراهية، وإثارة المشاعر الدينية، مؤكدة أنه قد آن الأوان لاتخاذ إجراءات فعّالة لمنع هذه الجرائم الشنيعة، التي لا تخدم سوى أجندات التطرُّف.

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