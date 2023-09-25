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بسبب حرق القرآن.. ملاكم سويدي شهير يتخلى عن جنسيته : لن أمثل السويد

بطل قتالي
حمزة شيماييف بطل سويدي
أ أ
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أعلن بطل الفنون القتالية السويدي من أصل شيشاني "حمزة شيماييف" تخليه عن جنسيته السويدية، وأنه لن يمثل السويد.

حمزة شيماييف:

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وبحسب الإعلام الروسي فحمزة تخلى عن جنسيته بسبب مشاعره الغاضبة تجاه سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن.

فيما زعم الإعلام السويدي أنه اختار المال خصوصا أنه سيمثل الإمارات بعد أن حصل على جنسيتها.

حرق السيارات:


وقبل أسابيع وثق مقطع فيديو حرق عشرات السيارات في السويد في خطوة احتجاجية على إهانة وحرق نسخ من القرآن الكريم.

ويظهر الفيديو تجمع العديد من الأشخاص بينما يتم إشعال النار في العديد من السيارات تعبيرا عن الغضب.

وفيما يبدو أن تلك الخطوة الاحتجاجية جاءت كردة فعل انتقامية على ما قام به المتطرف العراقي من حرق المصحف الشريف.

المتطرف العراقي:


قدم المهاجر العراقي سلوان موميكا على حرق نسخة من المصحف الشريف في مدينة مالمو السويدية، وحاول أحد الأشخاص منعه من فعل ذلك قبل أن تعتقله الشرطة.

وذكرت قناة "SVT" التليفزيونية أن سلوان موميكا أحرق المصحف الشريف في شارع فيرنهيمستورغيت بمدينة مالمو، خلال مظاهرة أقامها أمس الأحد، وحاول رجل إيقافه عن حرق نسخة القرآن، لكن الشرطة اعتقلته.

وكان اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا قد أثار موجة غضب واسعة على مستوى العديد من الدول والمنظمات الإسلامية، كما لا تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم، بعد إقدامه على جريمة حرق وتدنيس القرآن الكريم أمام تجمعات نظمها في ستوكهولم.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي تلك الدول في أكثر من بلد عربي.

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