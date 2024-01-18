الكويت تسمح لفئة معينة من الوافدين المخالفين للإقامة بتسوية أوضاعهم

بدء استقبال المخالفين في إدارات شؤون الإقامة اضافة اعلان



بدأت وزارة الداخلية الكويتية السماح لمخالفي الإقامة قبل 2020 تسوية أوضاعهم ودفع الغرامات القانونية المقررة.وينص القرار على إلغاء القرار رقم 288 الصادر في 2020 خلال أزمة كورونا في شأن قواعد إخراج الأجانب الغير حاصلين على تراخيص بالإقامة أو انتهت تراخيص إقامتهم، والذي ينص على تعديل أوضاع المخالفين بعد تاريخ 1/3/2020.وأفادت مصادر أمنية وفق صحيفة الراى الكويتية، أن الادارات العامة لشئون الاقامة بدأت تستقبل المخالفين منذ أول من أمس، بعد مراجعتهم مباحث شؤون الإقامة للحصول على عدم ممانعة لمواصلة إجراءات التي تتمثل في ودفع الغرامات.وذلك بواقع 600 دينار عن كل مخالف، ومن ثم اخذ وصل دفع الغرامة والتوجه إلى الادارة التي يتعبها في محافظته لاستكمال تجديد أوراقه واستخراج الإقامة الجديدة.