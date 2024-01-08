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قرار مفاجيء من الداخلية الكويتية بشأن تكلفة تذاكر استقدام العاملة المنزلية

العمالة المنزلية
أرشيفية
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، أنها خاطبت وزارة التجارة بشأن كلفة استقدام العاملة المنزلية.

تكلفة استقدام العاملة المنزلية بالكويت:اضافة اعلان

وبحسب ما ذكرته صحف كويتية، فإن تكلفة  استقدام العاملة المنزلية ستكون شاملة تذكرة السفر.

وأوضحت أن القرار جاء بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، حمايةً للمواطنين من الاستغلال وعدم وقوعهم ضحايا للنصب.

استبعاد آلاف الوافدين في الكويت:


وقبل أيام استبعدت وزارة الداخلية الكويتية أكثر من 42 ألف وافد خلال العام 2023 فقط ، لأول مرة في تاريخ البلاد وهو الرقم الأعلى في إدارة الإبعاد منذ العمل بها.
وأفادت وسائل إعلام كويتية أن عام 2022 ،كان قد شهد إبعاد ما يقارب 21 ألف وافد، فيما شهد العام 2023 زيادة ضعف الرقم.

يأتي هذا بتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بعدم التساهل مع مخالفي قانون الإقامة بعد تكثيف الحملات الأمنية الأخيرة.

عدد العمالة والوافدين :

وفي وقت سابق كشفت بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، أن 2.43 مليون وافد ووافدة يحملون جنسيات 174 دولة من مختلف أنحاء العالم يعملون في الكويت بنهاية يونيو 2023.
 
وأوضحت صحيفة "الأنباء" حينها أنه زادت أعدادهم، متضمنة العمالة المنزلية خلال أول 6 أشهر من 2023 بنحو 82.5 ألف عامل وعاملة قياسا إلى عددهم بنهاية ديسمبر 2022 البالغ 2.34 مليون عامل وعاملة.

وقد ارتفع إجمالي العمالة في سوق العمل المحلي، متضمنا المواطنين والعمالة المنزلية خلال أول 6 أشهر من 2023 بنحو 86.8 ألف عامل وعاملة ليبلغ عددهم الإجمالي بنهاية يونيو الماضي نحو 2.877 مليون عامل وعاملة مقارنة بـ 2.79 مليون عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.

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