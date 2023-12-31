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ضبط كمية ضخمة من الحشيش في طريقها لدولة خليجية

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مخدرات
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تمكنت عناصر الأمن الجنائي في الكويت من  إحباط تهريب 30 كيلو حشيش و2000 حبة ليريكا عن طريق المياه الإقليمية.

ضبط كمية حشيش في الكويت:اضافة اعلان


وبحسب ما ذكرته صحف كويتية فقد أقر المتهم بعد الإطاحة به  بتنسيق من مكافحة المخدرات مع خفر السواحل، بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار.

كوكايين وكبتاجون بالكويت:


وفي وقت سابق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت،  من ضبط 20 شخصاً من جنسيات مختلفة في 16 قضية.


وبحسب ما ذكرته صحيفة "الجريدة" الكويتية، فقد عثرت بحوزتهم نحو 13 كغم من المواد المخدرة  "شبو - حشيش - كيميكال - ماريغوانا – كوكايين.

كما عثر على نحو 29100 حبة مؤثرات عقلية المختلفة  "ليريكا - كبتاغون - زنكس – ميتادول"، ومبالغ مالية حصيلة البيع، إضافة إلى العثور على ذخيرة غير مرخصة بحوزة أحد المتهمين. 

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم، اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.


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