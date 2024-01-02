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والكشف عن جنسياتهم.. تفكيك شبكة لإغراق المدارس بالمواد المخدرة في دولة خليجية

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أرشيفية
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تمكنت وزارة الداخلية الكويتية، من تفكيك شبكة تضم أفراداً من جنسيات آسيوية، امتهنت بيع المواد المخدرة في المدارس، مستهدفة فئات طلابية وغيرها من الشباب.اضافة اعلان

شبكة توزيع مخدرات في المدارس

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة الراى الكويتية، فقد نقلت عن مصادر، ورود معلومات سرية إلى وزارة الداخلية تفيد بوجود أشخاص يقومون ببيع مواد يشتبه بأنها مخدرة، ويعملون في إحدى المدارس (الآسيوية) الخاصة بمهنة عمال نظافة، وينشط عملهم على طلاب المدرسة وخارجها.

وذكرت المصادر أنه في ضوء المعلومات الواردة، تحركت فوراً الجهات المعنية بوزارة الداخلية، حيث تمت مراقبة الشبكة الإجرامية، وبعد رصد أفرادها والتأكد من صحة البيانات، قام رجال الأمن بعمل كمين مُحكم لضبطهم.

الإيقاع بشبكة المخدرات

وأضافت أنه تم إلقاء القبض بداية على أحد أفراد الشبكة حيث عُثر بحوزته على مواد مخدرة معدة للتوزيع والبيع، كما تم ضبط 4 أشخاص آخرين من رعايا 3 جنسيات آسيوية مختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في حقهم.

وأشارت المصادر – وفق الصحيفة- إلى أن وزارة الداخلية أبلغت وزارة التربية بالواقعة، وطالبتها بالتشديد على المدارس بعدم تشغيل مُخالفين للإقامة أو مطلوبين أمنياً في المرافق التعليمية، والتفتيش عليهم، حرصاً على سلامة الطلبة.

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