طائرات الاحتلال تدمر ١٥٩ منزلاً في قطاع غزة ونزوج 23 ألفًا

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وثّقت وزارة الأشغال الفلسطينية، تدمير نحو ١٥٩ منزلاً وبرجاً سكنياً بشكل كلي، في القصف المستمر منذ يوم أمس على قطاع غزة.

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نزوح نحو ٢٣ ألف فلسطيني



استشهاد 572 فلسطينيًا العام الجاري



فلسطين تطالب بتدخل عاجل لوقف العدوان



وقالت الوزارة في بيان : إن القصف أدى إلى أضرار جزئية في نحو ١٢٤٦ منزلاً، مما اضطر نحو ٢٣ ألف فلسطيني إلى النزوح لمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة، بعد أن فقدوا منازلهم، خوفاً من استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة السكان الذين يقطنون على مقربة من الحدود الشرقية لقطاع غزة.وفي سياق متصل، حذرت مؤسسات حقوقية من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية عن قطاع غزة، داعية لتدخل دولي لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع معابر القطاع.وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 572 فلسطينياً، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعمليات القصف الإسرائيلي، في غزة والضفة الغربية، العام الجاري.وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان، أن من بين الشهداء 320 قضوا منذ أمس في العدوان المستمر على قطاع غزة، نتيجة عمليات القصف الإسرائيلي العنيفة على القطاع.كما تواصل طائرات الاحتلال قصفها لقطاع غزة، حيث قصفت ظُهر اليوم منازلًا في بيت حانون شمال القطاع، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وجرح عدد آخر.طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتدخل دولي عاجل، لوقف العدوان، على قطاع غزة، وإلزام الاحتلال بقواعد القانون الدولي تجاه الشعب المحتل، وضرورة توفير الإغاثة الفورية للفلسطينيين، الذين يتعرضون لويلات الحصار والحروب الإسرائيلية.وحمّل الرئيس الفلسطيني الاحتلال المسؤولية الكاملة عن قراره بقطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية عن قطاع غزة، موجهاً الحكومة الفلسطينية بالعمل الفوري على توفير الإمكانيات المتاحة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.