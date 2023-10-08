الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

طائرات الاحتلال تدمر ١٥٩ منزلاً في قطاع غزة ونزوج 23 ألفًا

7ه 7 ع
طائرات الاحتلال تدمر ١٥٩ منزلاً في غزة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وثّقت وزارة الأشغال الفلسطينية، تدمير نحو ١٥٩ منزلاً وبرجاً سكنياً بشكل كلي، في القصف المستمر منذ يوم أمس على قطاع غزة.

اضافة اعلان

نزوح نحو ٢٣ ألف فلسطيني

 وقالت الوزارة في بيان : إن القصف أدى إلى أضرار جزئية في نحو ١٢٤٦ منزلاً، مما اضطر نحو ٢٣ ألف فلسطيني إلى النزوح لمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة، بعد أن فقدوا منازلهم، خوفاً من استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة السكان الذين يقطنون على مقربة من الحدود الشرقية لقطاع غزة.
 وفي سياق متصل، حذرت مؤسسات حقوقية من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية عن قطاع غزة، داعية لتدخل دولي لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع معابر القطاع.

استشهاد 572 فلسطينيًا العام الجاري

وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 572 فلسطينياً، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعمليات القصف الإسرائيلي، في غزة والضفة الغربية، العام الجاري.
 وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان، أن من بين الشهداء 320 قضوا منذ أمس في العدوان المستمر على قطاع غزة، نتيجة عمليات القصف الإسرائيلي العنيفة على القطاع.
 كما تواصل طائرات الاحتلال قصفها لقطاع غزة، حيث قصفت ظُهر اليوم منازلًا في بيت حانون شمال القطاع، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وجرح عدد آخر.

فلسطين تطالب بتدخل عاجل لوقف العدوان

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتدخل دولي عاجل، لوقف العدوان، على قطاع غزة، وإلزام الاحتلال بقواعد القانون الدولي تجاه الشعب المحتل، وضرورة توفير الإغاثة الفورية للفلسطينيين، الذين يتعرضون لويلات الحصار والحروب الإسرائيلية.
 وحمّل الرئيس الفلسطيني الاحتلال المسؤولية الكاملة عن قراره بقطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية عن قطاع غزة، موجهاً الحكومة الفلسطينية بالعمل الفوري على توفير الإمكانيات المتاحة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

اقرأ أيضا

ابو مازن
3:07 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الرئيس الفلسطيني يطالب بتدخل عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

بق الفراش رويترز
2:50 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

مع استمرار زحفه.. بقّ الفراش يصيب الفرنسيين بالذعر وإجهاد ما بعد الصدمة

907978
11:42 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

إصابة 9240.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلازل أفغانستان لـ 2053 قتيلًا

فلسطين إسرائيل
9:54 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

ارتفاع عدد شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 256 شهيدًا

اقرأ أيضا

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غربي نابلس

ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة زلازل أفغانستان إلى 320 قتيلاً

الصحة الفلسطينية تحذر من خطورة قطع الكهرباء عن قطاع غزة

الكويت تعلق على تطورات الأحداث في قطاع غزة: نتيجة لاعتداءات الاحتلال السافرة

طوفان جليدي يقتل 47 شخصًا

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

فلسطين إسرائيل 9:54 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

ارتفاع عدد شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 256 شهيدًا

استشهاد شاب فلسطيني 6:57 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غربي نابلس

WhatsApp Image 2023-09-29 at 5.53.50 PM 7:16 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة 11:23 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

اعتقالات وهدم منازل.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقرأ أيضا

زلزال أفغانستان
8:56 م السبت، 07 أكتوبر 2023

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 120 شخصاً وألف مصاب

الحوثيين
7:44 م السبت، 07 أكتوبر 2023

تصفيات جسدية وحرب خفية.. الانقسامات تضرب مليشيا الحوثي

قصف برج غزة
7:40 م السبت، 07 أكتوبر 2023

طائرات الاحتلال تقصف عدة بنايات سكنية في قطاع غزة

زلزال
7:34 م السبت، 07 أكتوبر 2023

زلزال عنيف بقوة 5.7 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
5:16 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

حساب المواطن يحذر مواطنة من ارتكاب هذا الخطأ

أخبار السعودية
4:51 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة ومبالغ الدعم الإضافي عقب التمديد

حساب-المواطن-1
4:25 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

عاجل.. إعلان نتائج الأهلية للدفعة 71 من حساب المواطن.. رابط الاستعلام

حساب المواطن - التسجيل
4:18 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

عاجل.. تعديلات في ضوابط حساب المواطن ابتداءً من دفعة أكتوبر

الراتب -- ريال - الموارد
3:57 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد زيادته بنسبة 20%.. "الموارد" تكشف عن قيمة معاش الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور
3:09 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد رفع الحد الأدنى 20%.. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل