الصحة الفلسطينية: الاحتلال يحوّل مستشفى ناصر الطبي بخان يونس إلى ثكنة عسكرية

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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن دبابات الاحتلال التي اقتحمت مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة حولته إلى ثكنة عسكرية وتمنع الأطقم الطبية من الدخول أو الخروج من المستشفى.





الاحتلال يحوّل مستشفى ناصر الطبي بخان يونس إلى ثكنة عسكرية



تحذير دولي من تزايد العدوان على غزة



وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال هدم السور الجنوبي والشمالي للمستشفى، ويستهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين ويقوم بتجريف المقابر الجماعية داخل مستشفى ناصر.وأضافت أن الاحتلال يجبر من تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية الى النزوح القسري من مجمع ناصر الطبي تحت القصف والتهديد.وأجبر المستشفى كذلك على نقل كل المرضى بما فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة إلى مبنى ناصر القديم بما فيهم 6 مرضى تحت التنفس الصناعي، وهو مبنى لا تتوفر فيه اللوازم الطبية مما يعرض حياة الجرحى والمرضى لخطر الموت.وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المجتمع الدولي، من الأثر الوخيم الذي ينتج عن تزايد واستمرار العدوان على قطاع غزة.وناشد المدير الإقليمي للجنة الدولية في الشرق الأوسط فابريزيو كاربوني كل من له تأثير على العدوان، بالعمل على ضمان حماية أرواح المدنيين والبنية التحتية وتوفير الضروريات الأساسية للحياة في رفح المكتظة بالسكان، مشيراً إلى أنه أصبحت الحياة على المحك لعدد لا يحصى له من الناس.