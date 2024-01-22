63000 مصاب.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 25295

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 108 على التوالي إلى 25295 شهيدًا، والجرحى إلى 63000 معظم من النساء والأطفال. اضافة اعلان





ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 25295



استشهاد 20 فلسطينيًا جراء قصف خان يونس



الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيًا في الضفة الغربية



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 190 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 340 خلال الساعات 24 الماضية، لافتة النظر أن العديد من الشهداء والجرحى لازالوا تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة، خاصة في مدينة خان يونس، التي يرتكب فيها الاحتلال مجازر بحق الأهالي، ويستهدف كافة مستشفياتها، ومنها مستشفى ناصر الطبي الذي اضطر الأطباء لدفن الشهداء في باحات المستشفى لكثافة القصف، الذي يستهدف كل ما هو متحرك في محيط المستشفى.استشهد 20 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح خلال الساعات الماضية، في القصف المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن العشرات من الشهداء والجرحى لم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول إليهم في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، بسبب القصف المكثف على تلك المناطق، لافتة أن الدبابات تحاصر أكثر من 30 ألف نازح في خمس مراكز إيواء غرب المدينة.الاحتلال يتعمد تدمير مربعات سكنيةمن جانبه ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن فرق الإسعاف باتت عاجزة عن تلبية استغاثات الأهالي لانتشال الشهداء والجرحى، لكثافة القصف ورفض الاحتلال دخول سيارات الإسعاف إلى مناطق القصف، لافتًا أن الاحتلال تعمد تدمير مربعات سكنية بأكملها في وسط وغرب خان يونس جنوب قطاع غزة.أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اليوم، باعتقال قوات الاحتلال 25 فلسطينيًا في الضفة الغربية، خلال اقتحام بلدات ومدن فلسطينية، ومن بين من اُعتقلوا أطفال وأسرى محرورن.وأكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 6195، اعتقلوا لدى مرورهم على الحواجز واقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، لافتة النظر أن الاحتلال استخدم سياسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.