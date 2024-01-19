ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 24.762 شهيدًا

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ارتفع
عدد الشهداء الفلسطينيين، في العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة لليوم 105
على التوالي، إلى 24.762 شهيدًا، والجرحى إلى 62.108، ومعظم الضحايا من الأطفال والنساء.
ارتفاع
عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 24762 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 142 فلسطينيًا
استشهدوا وأصيب 278 خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة النظر إلى وجود عدد كبير من
الشهداء والجرحى ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة التي استهدفها القصف.
وفي السياق ذاته، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف على أحياء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.
استشهاد
26 فلسطينيًا في غارات على قطاع غزةوفي السياق ذاته، استشهد
26 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف صهيوني استهدف عدة منازل في
قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 15 فلسطينيًا في قصف استهدف محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.