ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 24.762 شهيدًا

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، في العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة لليوم 105 على التوالي، إلى 24.762 شهيدًا، والجرحى إلى 62.108، ومعظم الضحايا من الأطفال والنساء. اضافة اعلان





ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 24762



استشهاد 26 فلسطينيًا في غارات على قطاع غزة



تدمير مربعات سكنية كاملة بعد تهجير سكانها



بيان مهم للرئاسة الفلسطينية



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 142 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 278 خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة النظر إلى وجود عدد كبير من الشهداء والجرحى ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة التي استهدفها القصف.وفي السياق ذاته، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف على أحياء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.وفي السياق ذاته، استشهد 26 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف صهيوني استهدف عدة منازل في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 15 فلسطينيًا في قصف استهدف محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة استشهد 11 فلسطينيًا في غارات وقصف مدفعي استهدف منازل سكنية، ترافق ذلك مع قصف مدفعي طال الأحياء الشرقية كافة لمدينة خان يونس، مما أدى لتدمير مربعات سكنية كاملة بعد تهجير سكانها.في الوقت نفسه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أنه دون قيام دولة فلسطينية مستقلة لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بأنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية".