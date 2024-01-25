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اعتقال 6285.. استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء قصف مكثف على غزة

قصف غزة
شهداء غزة
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استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم، جراء قصف استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين في قطاع غزة.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد فلسطينيين على الأقل وجرح عدد آخر في قصف استهدف شقة سكنية في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان

الاحتلال يستهدف مراكز الإيواء وآلاف النازحين

 وفي مدينة خان يونس، تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لأحياء المدينة واستهدفت مراكز الإيواء التي تضم آلاف النازحين، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، لم تستطع فرق الإسعاف الوصول إليهم لكثافة القصف الإسرائيلي، ومواصلة الاحتلال حصار مستشفى ناصر الطبي، بالتزامن مع مواصلة حصار وقصف محيط مقر الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل بمدينة خان يونس.

 في سياق متصل قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

استشهاد 20 فلسطينيًّا جراء قصف جنوب غزة

استشهد 20 فلسطينيًّا على الأقل وأصيب 150 بجروح، جراء قصف قوات الاحتلال تجمعًا للفلسطينيين جنوب مدينة غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال استهدفت بالصواريخ والقذائف تجمعًا للفلسطينيين كانوا ينتظرون تلقي مساعدات غذائية على مفترق الميدان الكويتي جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينيًّا وجرح 150، لم تتمكن فرق الإسعاف الوصول إليهم لكثافة القصف، وإغلاق الدبابات الإسرائيلية لجميع المحاور في المنطقة.

قصف مكثف لمخيمات وسط قطاع غزة

 في سياق متصل، واصلت مدفعية وطائرات الاحتلال قصفها المكثف لمخيمات وسط قطاع غزة، التي تحاصرها الدبابات منذ أسابيع عدة.

اعتقال 6285 فلسطينيًّا في الضفة الغربية

في الوقت نفسه، وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 6285 فلسطينيًّا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
 وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال 355 طفلًا و210 نساء، و50 صحفيًّا، خلال عمليات اقتحام لعدة مناطق في الضفة الغربية.

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قصف غزة.. استشهاد 25700 فلسطيني وإصابة 63740 آخرين منذ 7 أكتوبر

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