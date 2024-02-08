الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 27,840

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 125 على التوالي إلى 27840 شهيدًا، والجرحى إلى 67317 معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.





ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 27,840



استشهاد 14 فلسطينيًّا في قصف مدينة رفح



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 130 فلسطينيًّا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأصيب 170 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.واشارت إلى أن الوضع الصحي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خطير للغاية مع استمرار القصف وحصار مستشفيات ناصر والأمل بالمدينة.كما استشهد 14 فلسطينيًّا وأصيب العشرات في قصف استهدف الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الكويتي بمدينة رفح بوصول 14 شهيدًا بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في الحي السعودي أكثر أحياء مدينة رفح اكتظاظًا بالنازحين الذين وصلوا إلى المدينة مع استمرار القصف على جميع مناطق قطاع غزة.