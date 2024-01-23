63354 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 25490 شهيدا

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 109 على التوالي إلى 25490 شهيدًا، والجرحى إلى 63354 معظمهم من النساء والأطفال. اضافة اعلان





ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 25490 شهيد



الاحتلال اعتقل 6220 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي



المستشفيات في خان يونس تتعرض لقصف مكثف



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 195 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 364 آخرون بجروح خلال الساعات 24 الماضية، معظمهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأشار إلى أن طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل استهداف محيط مستشفى ناصر الطبي في خان يونس رغم تكدسه بعدد كبير من الشهداء والجرحى، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على أحياء المدينة كافة.وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اليوم، اعتقال قوات الاحتلال 6220 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 25 فلسطينياً خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية، ومداهمة العديد من المنازل، وتركزت الاعتقالات في نابلس والخليل وبيت لحم.في الوقت نفسه، تعرض مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لقصف مكثف من دبابات وطائرات الاحتلال.وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن آلاف النازحين في مقره قد غادروه على وقع القصف المستمر والذي طال كذلك مستشفى الأمل في المدينة، والذي نزح إليه أيضاً المئات من الفلسطينيين، للاحتماء من القصف الإسرائيلي الذي طال كافة أرجاء مدينة خان يونس.