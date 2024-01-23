63354 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 25490 شهيدا

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ارتفع
عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 109 على
التوالي إلى 25490 شهيدًا، والجرحى إلى 63354 معظمهم من النساء والأطفال.
ارتفاع
عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 25490 شهيد وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 195
فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 364 آخرون بجروح خلال الساعات 24 الماضية، معظمهم في
مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأشار إلى أن طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل استهداف محيط مستشفى ناصر الطبي في خان يونس رغم تكدسه بعدد كبير من الشهداء والجرحى، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على أحياء المدينة كافة.
الاحتلال
اعتقل 6220 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضيوثقت
هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اليوم، اعتقال قوات الاحتلال 6220
فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 25 فلسطينياً خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية، ومداهمة العديد من المنازل، وتركزت الاعتقالات في نابلس والخليل وبيت لحم.
المستشفيات
في خان يونس تتعرض لقصف مكثففي
الوقت نفسه، تعرض مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل بمدينة خان
يونس جنوب قطاع غزة لقصف مكثف من دبابات وطائرات الاحتلال.
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن آلاف النازحين في مقره قد غادروه على وقع القصف المستمر والذي طال كذلك مستشفى الأمل في المدينة، والذي نزح إليه أيضاً المئات من الفلسطينيين، للاحتماء من القصف الإسرائيلي الذي طال كافة أرجاء مدينة خان يونس.