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الصحة العالمية تحذر من كارثة بسبب إخلاء 22 مستشفى في غزة

إخلاء 22 مستشفى في غزة
مستشفيات غزة مهددة بالتوقف عن العمل
أ أ
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أدانت منظمة الصحة العالمية بشدة، إصدار سلطات الاحتلال الصهيوني لأوامر متكررة بإخلاء 22 مستشفى يعالج أكثر من 2000 مريض شمال غزة .اضافة اعلان
وحذرت في بيان صحفي من أن الإجلاء الإجباري للمرضى والعاملين في المجال الصحي سيفاقم الكارثة الصحية والإنسانية الراهنة.

الحالات الحرجة والمرضى الضعفاء

 وأوضحت المنظمة، أن حياة ذوي الحالات الحرجة والمرضى الضعفاء على المحك، مشيرة إلى الموجودين في وحدات العناية المركزة أو المعتمدين على أجهزة دعم الحياة والمحتاجين لغسيل الكلى وحديثي الولادة في الحضانات والنساء اللاتي يعانين من مضاعفات الحمل، وغيرهم ممن سيعانون من تدهور وضعهم الصحي، أو سيلقون مصرعهم إذا أجبروا على التحرك وقُطعت عنها الرعاية الطبية المنقذة للحياة أثناء إجلائهم.
 وقالت منظمة الصحة العالمية إن إجبار أكثر من 2000 مريض على الانتقال إلى جنوب غزة، حيث تعمل المنشآت الصحية بأقصى طاقتها الاستيعابية ولا تستطيع استيعاب الزيادة الكبيرة في عدد المرضى.

العدول فورًا عن أوامر إخلاء المستشفيات

 ودعت المنظمة قوات الاحتلال إلى العدول فورًا عن أوامر إخلاء المستشفيات في شمال غزة، وإلى حماية المنشآت الصحية والعاملين في المجال الطبي والمرضى والمدنيين.
 وذكرت أن طائرة تحمل إمدادات صحية هبطت في مطار العريش في مصر قادمة من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي، ليتم توصيلها إلى غزة عبر معبر رفح بمجرد إنشاء ممر إنساني لإيصال المساعدات.

التأخير في بقاء الإمدادات

وحذرت من أن أي تأخير في بقاء هذه الإمدادات على الجانب المصري من الحدود، يؤدي إلى موت مزيد من الفتيات والفتيان والنساء والرجال، وخاصة الأكثر تعرضا للمخاطر والأشد تأثرا بها أو الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما توجد الإمدادات التي يمكن أن تنقذهم على بُعد أقل من 20 كيلومترا.
وضمت منظمة الصحة العالمية صوتها إلى الأصوات الداعية إلى فتح ممر إنساني على الفور عبر معبر رفح للوصول إلى غزة من أجل تسليم الإمدادات المنقذة للحياة إلى المرافق الصحية بشكل آمن ومستمر، ولتوريد الوقود والمياه والأغذية وغيرها من المواد الضرورية للبقاء على قيد الحياة، وحماية العاملين في الرعاية الصحية والمرضى والمدنيين.

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