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ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة زلازل أفغانستان إلى 320 قتيلاً

زلازل أفغانستان
دمار شامل في المنازل نتيجة زلازل أفغانستان
أ أ
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نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الأمم المتحدة قولها إن "حصيلة قتلى سلسلة زلازل أفغانستان القوية وصلت إلى 320 شخصًا".

أكثر من 1000 قتيل وجريح في زلازل أفغانستان

وقالت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الأفغانية، إن سلسلة الزلازل التي ضربت الجزء الشمالي الغربي من البلاد أسفرت عن أكثر من 1000 قتيل وجريح على الأقل.
وأضاف متحدث الهيئة ملا جنان صائق، إن "3 قرى في ولاية هيرات دمرت بالكامل، ولا يزال مئات الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض".
وأضاف أنه "من الصعب تحديد العدد الدقيق للضحايا، إلا أنه حتى الآن أفاد مسؤولون محليون بأنه بلغ 1000 بين قتيل وجريح".

حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع

وفي رسالة مصورة نشرت على يوتيوب قبل ساعات، أكد صائق أن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع".
وأضاف المتحدث أن "الزلازل ألحقت أضرارًا جسيمة في مقاطعتي هيرات وبادغيس شمال غربي البلاد".
وفي وقت سابق، قال متحدث حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إن عدد القتلى الحالي يراوح بين 15 و20 شخصًا بينما أصيب أكثر من 100 آخرين.

سلسلة زلازل أفغانستان

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "USGS"، هزت زلازل قوية بلغت قوتها 5.5 و5.9 و6.3 درجات مقاطعتي هيرات وبادغيس في أفغانستان.
وبهذا الخصوص، قالت منظمة الصحة العالمية في أفغانستان، في بيان نشرته على منصة "إكس" إنه "لا يزال يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا جراء الزلزال".
وأضافت أنه "مع استمرار الإبلاغ عن الوفيات والإصابات الناجمة عن زلزال المناطق الغربية في أفغانستان، تتواجد فرقنا في المستشفيات للمساعدة في علاج الجرحى وتقييم الاحتياجات الإضافية".
وأكد البيان أن "سيارات الإسعاف التي تدعمها منظمة الصحة العالمية تنقل المتضررين، ومعظمهم من النساء والأطفال".
وأثارت الهزات القوية حالة من الذعر بين السكان وخرج آلاف الأشخاص من منازلهم وأماكن عملهم.

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