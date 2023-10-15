الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب شمال غربي أفغانستان

زلزال 21
زلزال يضرب شمال غربي أفغانستان
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

 ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر شمال غربي أفغانستان، اليوم الأحد.

عمق مركز الزلزالاضافة اعلان

 وذكر مركز العلوم الجيولوجية الألماني (جيه إف زد) أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات مبدئيا، عند تقاطع خط عرض 34.76 درجة شمالا وخط طول 62.16 درجة شرقا.
 ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال سابق

وكانت أفغانستان قد تعرضت لزلزال بقوة 6.3 درجات، الخميس الماضي، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وتسبب في حالة هلع بين السكان المنكوبين بعد سلسلة هزات أرضية أودت بحياة نحو 1000 شخص في المنطقة نفسها السبت الماضي.
وقالت حكومة طالبان إن أكثر من 2000 شخص قتلوا في الزلزال الذي وقع السبت قبل الماضي، وعزا وزير الصحة العامة، قلندار عباد، في مؤتمر صحافي، الارتباك في إحصاء القتلى إلى بُعد المنطقة والإبلاغ المزدوج من قبل الوكالات المشاركة في جهود الإنقاذ.
وأوضح المعهد الأمريكي لرصد الزلازل أن الزلزال الذي وقع أمس على عمق ضئيل كان مركزه على بعد نحو 29 كيلومتراً شمال مدينة هرات.
ووقع الزلزال بينما كان آلاف السكان يمضون ليلتهم الرابعة في العراء على أثر زلازل سوّت السبت قبل الماضي قراهم بالأرض.
وقال عبدالقدوس (32 عاماً) إن الأمر مروّع، مدينة هرات بأكملها تشعر بالهلع، مضيفًا: نحن خائفون جداً لدرجة أنه حتى عندما نرى الأشجار تتحرّك (بسبب الريح)، نعتقد أن هناك زلزالًا آخر قادماً.
من جهته، ذكر مدير الإسعاف في مستشفى هرات بالولاية، عبدالظاهر نورزاي، أنّ شخصاً واحداً على الأقل قُتل و120 آخرين جُرحوا في الزلزال الأخير، وبلغت شدة زلزال السبت الماضي 6.3 درجات، تلته 8 هزات ارتدادية.

اقرأ أيضا

إخلاء 22 مستشفى في غزة
9:47 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

الصحة العالمية تحذر من كارثة بسبب إخلاء 22 مستشفى في غزة

غزة
8:33 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

الأونروا: مليونا شخص في غزة يواجهون خطر الموت بسبب نفاد المياه

مستشفيات السودان
7:00 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

"الصحة السودانية": 30 مستشفى فقط تعمل بالخرطوم

WhatsApp Image 2023-10-15 at 1.46.56 AM
2:01 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

سوريا.. الاحتلال يقصف مطار حلب الدولي ويخرجه عن الخدمة

اقرأ أيضا

خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدينون التطهير العرقي والعقاب الجماعي للفلسطينيين

اليونيسف: استشهاد 500 طفل فلسطيني وإصابة 600 آخرين بجروح والعدد في ازدياد

للمرة الثانية.. إصابات تطال الشرطة الكويتية في عمليات مطاردة وهذا ما حدث

ذعر في متحف اللوفر بباريس بسبب بلاغ بوجود قنبلة

القوات الجوية تشارك نظيرتها المصرية في تقديم عرض جوي بالعاصمة الجديدة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مستشفيات السودان 7:00 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

"الصحة السودانية": 30 مستشفى فقط تعمل بالخرطوم

زلزال أفغانستان 2 4:52 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

عاجل.. زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب أفغانستان وتوقعات العالم الهولندي تتحقق

907978 11:42 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

إصابة 9240.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلازل أفغانستان لـ 2053 قتيلًا

زلازل أفغانستان 4:10 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة زلازل أفغانستان إلى 320 قتيلاً

اقرأ أيضا

قوات الاحتلال
4:37 م السبت، 14 أكتوبر 2023

قوات الاحتلال تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

البرلمان العربي
3:49 م السبت، 14 أكتوبر 2023

البرلمان العربي : الاحتلال يشنّ حرب إبادة ضد الفلسطينيين وسط صمت مخزي للمجتمع الدولي

العدوان الصهيوني على غزة 4
3:00 م السبت، 14 أكتوبر 2023

التعاون الخليجي: استمرار استهداف المدنيين بغزة يستوجب التدخل العاجل من المجتمع الدولي

زلزال
1:33 م السبت، 14 أكتوبر 2023

زلزال بقوة 5.3 درجات يهز تايوان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
10:02 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن للمسجلين في الضمان الاجتماعي

سيارة ذاتية القيادة
9:44 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

السيارات ذاتية القيادة تسيطر على السوق.. بعد عامين فقط

أهم 10
9:17 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدوام الشتوي في المدارس وأسباب ارتفاع أسعار التمور

تمور الاحساء
8:29 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

الكيلو بـ 295 ريالاً.. 4 أسباب وراء ارتفاع أسعار التمور

الطلاب
7:41 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

بدءًا من اليوم.. تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس القصيم وحائل

وزارة الشؤون البلدية
7:35 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

تصل لـ50 ألف ريال.. "البلدية" تطبق 351 مخالفة في جدول الجزاءات المحدث.. اليوم