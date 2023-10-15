زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب شمال غربي أفغانستان

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ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر شمال غربي أفغانستان، اليوم الأحد.





عمق مركز الزلزال اضافة اعلان



زلزال سابق



وذكر مركز العلوم الجيولوجية الألماني (جيه إف زد) أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات مبدئيا، عند تقاطع خط عرض 34.76 درجة شمالا وخط طول 62.16 درجة شرقا.ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.وكانت أفغانستان قد تعرضت لزلزال بقوة 6.3 درجات، الخميس الماضي، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وتسبب في حالة هلع بين السكان المنكوبين بعد سلسلة هزات أرضية أودت بحياة نحو 1000 شخص في المنطقة نفسها السبت الماضي.وقالت حكومة طالبان إن أكثر من 2000 شخص قتلوا في الزلزال الذي وقع السبت قبل الماضي، وعزا وزير الصحة العامة، قلندار عباد، في مؤتمر صحافي، الارتباك في إحصاء القتلى إلى بُعد المنطقة والإبلاغ المزدوج من قبل الوكالات المشاركة في جهود الإنقاذ.وأوضح المعهد الأمريكي لرصد الزلازل أن الزلزال الذي وقع أمس على عمق ضئيل كان مركزه على بعد نحو 29 كيلومتراً شمال مدينة هرات.ووقع الزلزال بينما كان آلاف السكان يمضون ليلتهم الرابعة في العراء على أثر زلازل سوّت السبت قبل الماضي قراهم بالأرض.وقال عبدالقدوس (32 عاماً) إن الأمر مروّع، مدينة هرات بأكملها تشعر بالهلع، مضيفًا: نحن خائفون جداً لدرجة أنه حتى عندما نرى الأشجار تتحرّك (بسبب الريح)، نعتقد أن هناك زلزالًا آخر قادماً.من جهته، ذكر مدير الإسعاف في مستشفى هرات بالولاية، عبدالظاهر نورزاي، أنّ شخصاً واحداً على الأقل قُتل و120 آخرين جُرحوا في الزلزال الأخير، وبلغت شدة زلزال السبت الماضي 6.3 درجات، تلته 8 هزات ارتدادية.