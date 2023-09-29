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صحيفة تواصل الالكترونية

لمواجهة مرض خطير.. الصحة العالمية تنشر فرقها بمناطق في السودان

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تفشي الكوليرا في السودان
أ أ
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها نشرت فرق الاستجابة السريعة بالمناطق المتضررة من تفشي الكوليرا في السودان.اضافة اعلان
وحسب "الحدث"، فقد أكدت المنظمة أنها تعمل على دعم وزارة الصحة السودانية لنقل عينات من الحالات المشتبه بها إلى مختبر الصحة العامة في بورتسودان المعتمد من المنظمة.

خطر انتشار عدوى الكوليرا في السودان

وأوضحت أنها دعم وزارة الصحة السودانية تنسق، في الجهود الرامية إلى زيادة توفير المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي وتوعية المجتمعات المتضررة والمعرضة للخطر بمخاطر انتقال العدوى.

نزوح جماعي وانتشار للأمراض

وأكدت أن السودان يعاني في ظل نزوح جماعي وانتشار للأمراض وسوء التغذية بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة والفيضانات، كما أن 70 % من المستشفيات في الولايات المتضررة بالنزاع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني معطلة، وتلك العاملة تعاني من الأعداد الكبيرة من النازحين.

تفشي الكوليرا وحمى الضنك

وقبل يومين، أعلنت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن تفشي الكوليرا وحمى الضنك في شرق السودان، مبينة تم التأكد من 80 حالة إصابة، بينما توفي 10 أشخاص بسبب الكوليرا.

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