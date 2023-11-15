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فيديو..

الشوارع تتحول لبحيرات بدولة خليجية بسبب الأمطار

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الكويت
أ أ

أظهر مقطع فيديو تحول شوارع في الكويت إلى ما يشبه البحر بسبب الأمطار الشديدة المتساقطة.

تحول الشوارع إلى بحار:

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ووثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر تحول تلك الشوارع إلى بحار، رغم تواجد زحمة مرورية تصيب طرق رئيسية.

وزارة التربية:



في وقت سابق، أعلنت وزارة التربية بدولة الكويت عن تحويل الدراسة يوم غد الخميس لتكون (عن بعد) في جميع المدارس الحكومية والخاصة للمتعلمين مع دوام الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس وذلك نظرا للأجواء المناخية غير المستقرة.

وقال المتحدث باسم التربية الكويتية أحمد الوهيدة في بيان صحفي مساء اليوم، إنه بناء على التقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني وتوقعاتها بأجواء مناخية غير مستقرة وتحسبا للحالة الجوية المتوقعة بهطول أمطار غزيرة فقد تقرر تحويل الدراسة لتكون (عن بعد) حرصا واهتماما من وزارة التربية على استدامة التعليم.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية ازدياد الأمطار التي تشهدها البلاد تدريجيا لتكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق أحيانا وقد يصحبها تساقط لحبات البرد.

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