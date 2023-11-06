بشرية ومادية.. موجات الطقس تُكبد إيطاليا خسائر بمليارات اليورو

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أشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن البلاد تكبدت خسائر فادحة نتيجة موجات الطقس التي تعرضت لها خلال العام الجاري، بما في ذلك الخسائر البشرية والمادية التي شملت تضرر مناطق واسعة وتدمير للمحاصيل. اضافة اعلان





أضرار مادية جراء الطقس



3 مليارات يورو



انزلاقات تربة



الفيضانات والرياح



انقطاع الكهرباء



قتلى ومفقودون



وفي أحدث موجات الطقس المتغير، شهد إقليم توسكانا ومناطق أخرى شمالي البلاد أمطارًا عنيفة وفيضانات منذ الأسبوع الماضي.وأسفرت عن عدة وفيات وإجلاء مئات الأشخاص، وأضرار مادية تفوق 300 مليون يورو مع انقطاعات واسعة النطاق للطرق والكهرباء.فيما خصصت الحكومة نحو 5 ملايين يورو للمساعدات الأولية وتعمل على توفير المزيد.وبحسب تقديرات أولية، فإن شركات التأمين الكبرى في إيطاليا مطالبة بالفعل بدفع تعويضات تبلغ أكثر من 3 مليارات يورو بسبب الفيضانات والأعاصير التي اجتاحت إقليمي فينيتو وإميليا رومانيا في وقت سابق من العام الجاري.وكان من المتوقع خلال الساعات الأخيرة هطول مزيد من الأمطار "الغزيرة أحيانًا" في منطقة توسكانا الإيطالية حسبما حذر حاكمها أوجينيو جياني، والذي أوضح على موقع "إكس" أن خطاً محلياً للسكك الحديد توقف عن العمل وسُجلت انزلاقات تربة، بدون وقوع ضحايا.وبالقرب من بيستويا، خرج نهر عن مجراه جراء الفيضانات متسبباً بوضع "حرج جداً"، وفقاً لرئيس البلدية المحلي غابرييلي روميتي. وكتب على فيسبوك: "على السكان الصعود إلى الطوابق العليا للأبنية، وعدم الخروج إلى الشوارع أبداً. ونتوقع أيضاً حدوث مشاكل بسبب رياح عاتية، وإذا تمكنتم تجنبوا القيادة".وحتى مساء السبت، كان نحو خمسة آلاف منزل بدون كهرباء، وفقًا لشركة توزيع الطاقة إينيل، وأعلن حاكم المنطقة عن "عمليات إجلاء كإجراء احترازي" منذ مساء السبت لأكثر من ألف شخص من المناطق التي ضربتها الموجة السابقة.وأكد أحدث تقرير عن مرور العاصفة سياران في إيطاليا ليل الخميس الجمعة وقوع سبعة قتلى وفقدان شخص في توسكانا.وقالت الحماية المدنية الإيطالية إن خمس مناطق في وسط إيطاليا وشمالها بينها توسكانا كانت الأحد في حالة "تأهب برتقالي"، أي أقل بدرجة واحدة من الحد الأقصى للتأهب.ومع ذلك، لم تمنع موجة الطقس التي تضرب أوروبا الغربية بأكملها المهاجرين من التوجه إليها. ووصل قارب صيد على متنه نحو 400 شخص مساء السبت إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة القريبة من سواحل شمال إفريقيا، ورافقهم خفر السواحل الإيطاليون، بحسب تقارير إعلامية.