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انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود في مصفاة الزور بالكويت

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مصفاة الزور بالكويت
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تعرضت مصفاة الزور بدولة الكويت إلى انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود بسبب خلل في أحد الصمامات الرئيسة التابعة لشركة نفط الكويت مما أدى إلى توقف شبه كامل لعمليات الإنتاج في المصفاة.اضافة اعلان

الفرق الفنية:


وقالت الشركة في بيان مساء أمس الأحد، إن الفرق الفنية في المصفاة بدأت العمل على إعادة تشغيل المصفاة بشكل تدريجي لوحدات الإنتاج، متوقعاً أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل ما يقارب العشرة أيام للعودة للطاقة الإنتاجية السابقة.

وأفادت باتخاذها الإجراءات الاحترازية لمنع تأثر عمليات إمداد الوقود منخفض الكبريت لمحطات توليد الكهرباء والماء، وكذلك عدم تأثر عمليات التصدير لمنتجات المصفاة.

المشاريع النفطية:


وتُعد مصفاة الزور من المشاريع النفطية العملاقة التي تنفذها الكويت وإحدى أهم بنود إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لزيادة طاقة إنتاج تكرير النفط الخام وبلغت تكلفتها 871ر4 مليارات دينار كويتي (نحو 8ر15 مليار دولار أمريكي).

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