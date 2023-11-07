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بعد 4 عقود من الجفاف.. مصرع 14 شخصًا بسبب الفيضانات في الصومال

فيضانات الصومال
فيضانات عارمة في الصومال
أ أ

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي سقطت في أجزاء من الصومال؛ أدت إلى نزوح أكثر من 113 ألفًا وتضرر مئات الآلاف.اضافة اعلان

مصرع 10 أشخاص

وقالت وكالة إدارة الكوارث في الصومال على حسابها على منصة "إكس"، أمس الاثنين، إن نحو 14 شخصًا قتلوا بسبب تبعات الأمطار والفيضانات، وإن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ في البلاد.

خسائر فادحة

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بهطول أمطار غزيرة على محافظتي باي وباكول خلال الأيام القليلة الماضية؛ ما تسبب بخسائر فادحة، حيث كانت مدينتا بيدوا وحدر أكثر المناطق تضررًا بعد أن جرفت مياه الأمطار بعض المنازل، ونزح العديد من الأهالي إلى القرى المجاورة.
كما قطعت الأمطار الطريق الواصل بين مقديشو وبيدوا، وتسببت بخسائر في الممتلكات.
وتأتي الأمطار بعد عام من تعرض الصومال لأسوأ موجة جفاف في أربعة عقود.

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