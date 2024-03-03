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الدفاع الإيطالية تعلن عن إسقاط مسيرة حوثية في البحر الأحمر

طائرة مسير
مسيرة
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أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن مدمّرة تابعة لها أسقطت أمس السبت مسيرة استهدفتها في البحر الأحمر، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم على السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.اضافة اعلان

دفاع عن النفس:

وقالت الوزارة في بيانها: "التزاما بمبدأ الدفاع المشروع عن النفس، أسقطت المدمرة دويليو مسيرة في البحر الأحمر. وكانت المسيرة التي تنطبق مواصفاتها على (مسيرات) أخرى استخدمت في هجمات سابقة، موجودة على بعد ستة كيلومترات من السفينة الإيطالية وتحلق في اتجاهها".
وفي مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، ندد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو بهجمات الحوثيين، معتبرا أنها تشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

استهداف سفن البحر الأحمر:

ومنذ نوفمبر الماضي يستهدف الحوثيون السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، تضامنا مع قطاع غزة.
وأجبرت هذه الهجمات العديد من شركات النقل البحري على تعليق عبورها المنطقة، التي يمر عبرها 12 في المئة من حركة التجارة العالمية.
وحشدت الولايات المتحدة "قوة دولية" للحماية في البحر الأحمر، وشنت مع بريطانيا ضربات استهدفت الحوثيين.
وانضمت إيطاليا إلى قوة بحرية شكّلها الاتحاد الأوروبي وستتولى قيادتها، فيما هذه المشاركة لا تزال تنتظر مصادقة البرلمان الإيطالي.

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