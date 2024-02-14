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أعلنت أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم "إم إس سي"، أن الوضع الراهن في منطقة البحر الأحمر أصبح معقدا للغاية.





إم.إس.سي للشحن: الوضع الراهن في منطقة البحر الأحمر أصبح معقدا للغاية



المسار البديل حول رأس الرجاء الصالح



وكان الشركة، قد علقت شحناتها عقب الهجمات التي شنها الحوثيون على هذا المسار.وأكدت أنه من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة بحارتها، فلن يتم السفر عبر قناة السويس حتى يصبح المسار عبر البحر الأحمر آمنا مرة أخرى.وأشارت حسب "العربية"، إلى أن المسار البديل حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا سيضيف بضعة أيام إلى الشحنات المستقبلية.يأتي هذا في وقت تتعرض فيه عدة سفن تجارية في البحر الأحمر لهجوم من قبل الحوثيين في اليمن، وذلك بمنع السفن من أي جنسية المتجهة إلى دولة الاحتلال من المرور حتى يحصل قطاع غزة على الغذاء والدواء الذي يحتاجه.