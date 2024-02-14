الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إم.إس.سي للشحن: الوضع الراهن في منطقة البحر الأحمر أصبح معقدا للغاية

658b36fb4236047ac95bf63c
إم.إس.سي للشحن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم "إم إس سي"، أن الوضع الراهن في منطقة البحر الأحمر أصبح معقدا للغاية.

إم.إس.سي للشحن: الوضع الراهن في منطقة البحر الأحمر أصبح معقدا للغاية  اضافة اعلان

وكان الشركة، قد علقت شحناتها عقب الهجمات التي شنها الحوثيون على هذا المسار.
وأكدت أنه من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة بحارتها، فلن يتم السفر عبر قناة السويس حتى يصبح المسار عبر البحر الأحمر آمنا مرة أخرى.

المسار البديل حول رأس الرجاء الصالح

وأشارت حسب "العربية"، إلى أن المسار البديل حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا سيضيف بضعة أيام إلى الشحنات المستقبلية.
يأتي هذا في وقت تتعرض فيه عدة سفن تجارية في البحر الأحمر لهجوم من قبل الحوثيين في اليمن، وذلك بمنع السفن من أي جنسية المتجهة إلى دولة الاحتلال من المرور حتى يحصل قطاع غزة على الغذاء والدواء الذي يحتاجه.

اقرأ أيضا

لم تحدث منذ عامين.. عاصفة ثلجية تضرب نيويورك (صور)

صفقات الأسلحة تغلبت على شراء الغذاء.. الأمم المتحدة تشير لتطور خطير

اليونان.. مصري سرحوه من العمل فارتكب مجزرة ثم تخلص من حياته

انهيار أرضي يحتجز 9 عمال بمنجم ذهب في تركيا (فيديو)

غزة الآن.. ارتفاع عدد ضحايا القصف المستمر لـ 28.473 شهيدًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجيش الأمريكي 9:47 م السبت، 03 فبراير 2024

أمريكا تعلن عن تدمير 11 طائرة حوثية مسيّرة

45456546546 6:49 م الجمعة، 02 فبراير 2024

ضربات مكثفة.. 7 غارات أمريكية وبريطانية تستهدف الحوثيين بحجة اليمنية

تنزيل 3:00 م الخميس، 01 فبراير 2024

هيئة بحرية بريطانية: انفجار على مسافة بعيدة من سفينة غربي الحديدة باليمن

GEyqvXTXgAAk0xu 1:28 ص السبت، 27 يناير 2024

اشتعال النيران.. صاروخ حوثي يستهدف ناقلة نفط بريطانية في خليج عدن