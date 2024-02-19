الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مسؤول خليجي: تحويل مسارات الشحن عن البحر الأحمر سيضع قيودًا على منتجات الطاقة

باب-المندب
هجمات الحوثيين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، إن تحويل مسارات الشحن عن البحر الأحمر يزيد التكلفةاضافة اعلان
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن تحويل مسارات الشحن عن البحر الأحمر سيضع قيودًا على كمية المنتج.

خطر تعليق رحلات التجارة الدولية عبر البحر الأحمر

يأتي هذا في وقت قررت فيه كبرى شركات الشحن العالمية تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر.
ووفق مراقبين، فقد أدت الهجمات المتصاعدة التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر إلى عرقلة التجارة البحرية.
وأعلنت هيئة بحرية بريطانية، أن سفينة شحن مسجلة في بريطانيا وتشغلها جهة لبنانية تبلغ عن تعرضها لهجوم في باب المندب.
وبعد يومين على استهداف سفينة بريطانية أخرى في البحر الأحمر، أعلنت جماعة الحوثي ضرب واحدة ثانية.
فيما جدد الحوثيون التأكيد على استمرار عملياتهم العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن المتجهة إلى موانئ دولة الاحتلال لحين وقف الهجمات الصهيونية على قطاع غزة.

الهجوم على 45 سفينة بالصواريخ

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي وبداية الحرب في قطاع غزة، هاجم الحوثيون ما لا يقل عن 45 سفينة بالصواريخ والمسيرات المتفجرة.
وعطلت تلك الهجمات الحوثية حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي. وأجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.
كما فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 4 أشهر، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع.
في المقابل، نفذت طائرات حربية أمريكية وبريطانية ضربات انتقامية في مناطق متفرقة باليمن.

اقرأ أيضا

تنبيه عاجل.. سقوط قمر صناعي عملاق على الأرض الأسبوع المقبل

روسيا تؤكد سيطرتها الكاملة على مدينة أفدييفكا شرق أوكرانيا

رغم رفض الاحتلال.. أمريكا: إقامة دولة فلسطينية ضرورة ملحة

وزير الخارجية يلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية

الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي لوقف جريمة الاحتلال بحق مجمع ناصر الطبي في غزة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

658b36fb4236047ac95bf63c 4:32 م الأربعاء، 14 فبراير 2024

إم.إس.سي للشحن: الوضع الراهن في منطقة البحر الأحمر أصبح معقدا للغاية

45456546546 6:49 م الجمعة، 02 فبراير 2024

ضربات مكثفة.. 7 غارات أمريكية وبريطانية تستهدف الحوثيين بحجة اليمنية

تنزيل 3:00 م الخميس، 01 فبراير 2024

هيئة بحرية بريطانية: انفجار على مسافة بعيدة من سفينة غربي الحديدة باليمن

GEyqvXTXgAAk0xu 1:28 ص السبت، 27 يناير 2024

اشتعال النيران.. صاروخ حوثي يستهدف ناقلة نفط بريطانية في خليج عدن