مسؤول خليجي: تحويل مسارات الشحن عن البحر الأحمر سيضع قيودًا على منتجات الطاقة

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قال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، إن تحويل مسارات الشحن عن البحر الأحمر يزيد التكلفة

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن تحويل مسارات الشحن عن البحر الأحمر سيضع قيودًا على كمية المنتج.





خطر تعليق رحلات التجارة الدولية عبر البحر الأحمر



الهجوم على 45 سفينة بالصواريخ



يأتي هذا في وقت قررت فيه كبرى شركات الشحن العالمية تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر.ووفق مراقبين، فقد أدت الهجمات المتصاعدة التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر إلى عرقلة التجارة البحرية.وأعلنت هيئة بحرية بريطانية، أن سفينة شحن مسجلة في بريطانيا وتشغلها جهة لبنانية تبلغ عن تعرضها لهجوم في باب المندب.وبعد يومين على استهداف سفينة بريطانية أخرى في البحر الأحمر، أعلنت جماعة الحوثي ضرب واحدة ثانية.فيما جدد الحوثيون التأكيد على استمرار عملياتهم العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن المتجهة إلى موانئ دولة الاحتلال لحين وقف الهجمات الصهيونية على قطاع غزة.ومنذ السابع من أكتوبر الماضي وبداية الحرب في قطاع غزة، هاجم الحوثيون ما لا يقل عن 45 سفينة بالصواريخ والمسيرات المتفجرة.وعطلت تلك الهجمات الحوثية حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي. وأجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.كما فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 4 أشهر، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع.في المقابل، نفذت طائرات حربية أمريكية وبريطانية ضربات انتقامية في مناطق متفرقة باليمن.